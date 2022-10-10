Metrobüs çöktü! Vatandaşlar İBB’ye isyan etti

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: "NE METROYA BİNEBİLİYORUZ, NE METROBÜSE!"

Metrobüste yaşanan çöküşe isyan eden Elif Eylül isimli sosyal medya kullanıcısı ise İbb'ye tepki göstererek "Ne metroya binebiliyoruz, ne metrobüse! Turnikelere ulaşmak için bile yarım saat bekliyoruz! İETT sayesinde herkes gideceği yere geç kaldı!" yorumunda bulundu. Yavuz Selim Taştekne ise Ekrem İmamoğlu'na yazarak "Saat 09.00 Uzunçayır metrobüs durağı. Sayın İmamoğlu her şey çok güzel oluyor mu?" sorusunu sorarak Uzunçayır metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun videosunu paylaştı, isyan etti.