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    • 05.12.2022 12:49
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    TBMM'de bütçe mesaisi başladı: 12 gün sürecek ziyaretçi alınmayacak! Fuat Oktay'dan flaş açıklamalar

    Son dakika haberi! 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. 12 gün sürecek görüşmelerde Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz toplanacak. Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 5-16 Aralık'ta Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2023 bütçeyle ilgili sunumuna başladı. Oktay, "Ülkemiz 11,4 büyüyerek son 50 yılın en büyük büyüme hızını yakalamıştır." dedi. Bütçeyle yeni diriliş destanları yazmaya devam edeceklerini belirten Okta, "Yatırım ve istihdam hedefli bir Bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek. Doğu ile Batı arasında köprü olmakla kalmayıp kendi doğal gazını, enerjisini çıkaran bir bütçe. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği Kızılelma'nın, TCG- Anadolu'nun, TÜRKSAT 6A'nın bütçesidir. Turizmde rekorlara koşan bir bütçedir. 2023 bütçesi kadının statüsünü yükseltecek, tarımda yeni rekorları ve daha pek çok yeni gelişmeyi içerecek bütçedir." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TBMM’de bütçe mesaisi başladı

    Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri ele alınacak. 12 gün kesintisiz mesaisi yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerine hazırlanıyor. Bütçe teklifinin görüşmeleri TBMM'de başladı.

    Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Dünyada öncü olarak birçok Avrupa ülkesinden de önce tam ve eşit olarak kadınların seçme ve seçilme hakkının kabulünün 88. yılı olduğunu söyleyen Şentop, "Bu ileri görüşlü ve öncü kararda emeği olan başta ilk TBMM Başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün dönem milletvekillerini saygıyla ve şükranla anıyorum. Kadınların daha fazla siyasi katılımının sağlanacağı günlere doğru umutla ve kararlılıkla. Kutlu olsun." diye konuştu.

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    Şentop, Cumhuriyet'in 100. yılının bütçe görüşmelerinin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.


    Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

    Gazi meclisimizin çatısı altında toplanarak milletimize şeffaf bir şekilde sunacağımız bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum.

    İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız engeller işimizi zorlaştırsa da engellenemedi. Kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Türkiye için büyük düşünüyor, devrim niteliğinde atacağımız adımlar için heyecan duyuyoruz. Savunma ve enerjide rekorlar kırmak bizlere nasip oldu.

    Bütçe teklifimiz adil ve sosyal içerikli. Bütçemiz kalem kalem genci yaşlısı 85 milyonun bütçesi. Bütçemiz terör bataklığını kurutan Türkiye'nin bütçesidir.

    Yatırım ve istihdam hedefli bir Bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek. Doğu ile Batı arasında köprü olmakla kalmayıp kendi doğal gazını, enerjisini çıkaran bir bütçe. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği Kızılelma'nın, TCG- Anadolu'nun, TÜRKSAT 6A'nın bütçesidir. Turizmde rekorlara koşan bir bütçedir. 2023 bütçesi kadının statüsünü yükseltecek, tarımda yeni rekorları ve daha pek çok yeni gelişmeyi içerecek bütçedir. Yeni diriliş destanları yazmaya devam edeceğiz.

    'TÜRKİYE AVANTAJLARINI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEKTEDİR'
    ABD merkez bankası faiz artışının azalacağını belirtti. Dünya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,22 büyümesi bekleniyor. Büyüme cephesindeki benze tespitler diğer uluslararası kurumlar tarafından da yapılıyor. Sertleşen koşullara rağmen OECS yüzde 5,7 büyüme bekliyor. Başta ABD-Çin ihtilafı olmak üzere yoğunlaşan üretim merkezleri yeterli kalmamıştır. Türkiye rekabet avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmektedir.

    SON 50 YILIN EN BÜYÜK BÜYÜME RAKAMI

    Küresel risklerin başında Avrupa'daki enerji krizi var. Küresel finansal krizden sıyrılarak büyüyen Türkiye ekonomisi büyüyerek olumlu yönde ayrışmayı bilmiştir. Ülkemiz 11,4 büyüyerek son 50 yılın en büyük büyüme hızını yakalamıştır.

    'ÜLKEMİZ EKONOMİSİ İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
    İhracatımızın 253 milyar dolar ulaşmış olması çok önemli. Küresel jeopolitik gerilimlerin olumsuz yansımaları olmuştur. Enerji fiyatları ülkemizi etkilediği gibi diğer ülkeleri de etkilemektedir. Önümüzdeki dönemde attığımız adımların meyvesini vermesi ile cari işlemlerin dengeye kavuşacağı öngörülüyor. Finansal sistemimiz güçlü yapısını sürdürmektedir. Ülkemiz ekonomisi istikrarlı ve güçlü tutmaya devam edeceğiz.

    Kişi başına düşen geliri 10 bin doların üstüne çıkarıyoruz.


    KILIÇDAROĞLU DİKKATLE İZLEDİ
    Oktay'ın sunum yaptığı anlarda CHP'nin ekonomi yönetimini ABD'nin atadığı sömürge bekçisi Jeremy Rifkin'e teslim edeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un da dikkatle takip ettiği görüldü.

    Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

    Aralıksız 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 16 Aralık Cuma günü sona erecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

    Liderlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Genel Kurul Salonu'ndaki yerlerini aldı.

    Görüşmeler, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 16 Aralık'a kadar devam edecek.

    MÜZAKERELER 8 TURDA ELE ALINACAK
    Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Görüşmelerin ilk gününde hükümet ve siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

    Cumhurbaşkanlığı bütçesini Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay sunacak. AK Parti adına Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli kürsüde olacak.

    CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP adına ise Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül konuşacak.

        İyi Parti adına da grup başkan vekillerinin kürsüde olması bekleniyor. Genel Kurul'daki bütçe maratonunun ilk haftasında 10 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

        Görüşmeler sırasında ilgili bakanlar Genel Kurul'da hazır bulunacak.

        GÖRÜŞMELER SÜRESİNCE MECLİS'E ZİYARETÇİ ALINMAYACAK
        Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak. Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 5-16 Aralık'ta Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.

        YOĞUN GÖRÜŞME TAKVİMİ
        Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

        2023 bütçesinin Genel Kurul'daki görüşme takvimi şöyle:

        6 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

        7 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı.

        8 Aralık Perşembe: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu

        9 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

        10 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

            11 Aralık Pazar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi.

            12 Aralık Pazartesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

            13 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı.

            16 ARALIK'TA TAMAMLANACAK
            Aynı gün 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi, 14 Aralık Çarşamba 9 maddesi, 15 Aralık Perşembe ise 3 maddesi görüşülecek.

            Meclisi'n bütçe maratonu, 16 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

            Gruplar ve hükümetin turlardaki konuşma süreleri, günlerine göre 60, 65, 70 ve 80 dakika olarak belirlendi.

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            Haberler Güncel TBMM'de bütçe mesaisi başladı: 12 gün sürecek ziyaretçi alınmayacak! Fuat Oktay'dan flaş açıklamalar
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