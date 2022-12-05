TBMM'de bütçe mesaisi başladı: 12 gün sürecek ziyaretçi alınmayacak! Fuat Oktay'dan flaş açıklamalar

Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri ele alınacak. 12 gün kesintisiz mesaisi yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerine hazırlanıyor. Bütçe teklifinin görüşmeleri TBMM'de başladı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Dünyada öncü olarak birçok Avrupa ülkesinden de önce tam ve eşit olarak kadınların seçme ve seçilme hakkının kabulünün 88. yılı olduğunu söyleyen Şentop, "Bu ileri görüşlü ve öncü kararda emeği olan başta ilk TBMM Başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün dönem milletvekillerini saygıyla ve şükranla anıyorum. Kadınların daha fazla siyasi katılımının sağlanacağı günlere doğru umutla ve kararlılıkla. Kutlu olsun." diye konuştu.

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Şentop, Cumhuriyet'in 100. yılının bütçe görüşmelerinin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.



Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Gazi meclisimizin çatısı altında toplanarak milletimize şeffaf bir şekilde sunacağımız bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum.

İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız engeller işimizi zorlaştırsa da engellenemedi. Kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Türkiye için büyük düşünüyor, devrim niteliğinde atacağımız adımlar için heyecan duyuyoruz. Savunma ve enerjide rekorlar kırmak bizlere nasip oldu.

Bütçe teklifimiz adil ve sosyal içerikli. Bütçemiz kalem kalem genci yaşlısı 85 milyonun bütçesi. Bütçemiz terör bataklığını kurutan Türkiye'nin bütçesidir.

Yatırım ve istihdam hedefli bir Bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek. Doğu ile Batı arasında köprü olmakla kalmayıp kendi doğal gazını, enerjisini çıkaran bir bütçe. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği Kızılelma'nın, TCG- Anadolu'nun, TÜRKSAT 6A'nın bütçesidir. Turizmde rekorlara koşan bir bütçedir. 2023 bütçesi kadının statüsünü yükseltecek, tarımda yeni rekorları ve daha pek çok yeni gelişmeyi içerecek bütçedir. Yeni diriliş destanları yazmaya devam edeceğiz.

'TÜRKİYE AVANTAJLARINI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEKTEDİR'

ABD merkez bankası faiz artışının azalacağını belirtti. Dünya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,22 büyümesi bekleniyor. Büyüme cephesindeki benze tespitler diğer uluslararası kurumlar tarafından da yapılıyor. Sertleşen koşullara rağmen OECS yüzde 5,7 büyüme bekliyor. Başta ABD-Çin ihtilafı olmak üzere yoğunlaşan üretim merkezleri yeterli kalmamıştır. Türkiye rekabet avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmektedir.

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