Kadıköy'de kontrolden çıkan metrobüs duvara Üsküdar'da İETT otobüsü direğe çarptı!

Kadıköy'de, çarptığı belediyenin bahçe duvarında asılı kalan metrobüsün sürücüsü ile bir yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
METROBÜS KAZASI KAMERADA | VİDEO İZLE
Söğütlüçeşme Durağı'ndan çıkarak Hasanpaşa'daki garaja gitmek üzere Kurbağalı Dere Caddesi'ne çıkan 34 FF 198 plakalı yolcusuz metrobüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle Kadıköy Belediyesinin bahçe duvarına vurdu.
BAHÇE DUVARININ ÜZERİNDE ASILI KALDI
Ağaçlara da çarparak durabilen metrobüsün ön kısmı, bahçe duvarının üzerinde asılı kaldı.
SON ANDA KURTULDU
Kazada sürücünün yanı sıra kaldırımda yürürken kaçmak isterken yere düşen bir yaya hafif yaralandı.