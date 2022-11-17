Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.11.2022 13:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2022 21:27
    ABONE OL

    Kadıköy'de kontrolden çıkan metrobüs duvara Üsküdar'da İETT otobüsü direğe çarptı!

    Son dakika haberine göre Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir metrobüs duraktan çıkarak önce bariyerleri aştı ardından duvara çarptı. Kazada metrobüs hurdaya döndü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Üsküdar’da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü ise elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yolcular yara almadan kurtuldu. Kaza yapan otobüs vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İETT direğe metrobüs duvara çarptı!

    Kadıköy'de, çarptığı belediyenin bahçe duvarında asılı kalan metrobüsün sürücüsü ile bir yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    METROBÜS KAZASI KAMERADA | VİDEO İZLE

    Söğütlüçeşme Durağı'ndan çıkarak Hasanpaşa'daki garaja gitmek üzere Kurbağalı Dere Caddesi'ne çıkan 34 FF 198 plakalı yolcusuz metrobüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle Kadıköy Belediyesinin bahçe duvarına vurdu.

    BAHÇE DUVARININ ÜZERİNDE ASILI KALDI
    Ağaçlara da çarparak durabilen metrobüsün ön kısmı, bahçe duvarının üzerinde asılı kaldı.

    SON ANDA KURTULDU


    Kazada sürücünün yanı sıra kaldırımda yürürken kaçmak isterken yere düşen bir yaya hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddedeki trafiği tek şeritten sağlıyor.

        Duvarda asılı kalan metrobüsün kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

            ÜSKÜDAR'DA KAYGAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN İETT OTOBÜSÜ DİREĞE ÇARPTI
            Üsküdar'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yolcular yara almadan kurtuldu. Kaza yapan otobüs vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

            Kaza, saat 19.15 sıralarında Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiliye göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 34 NG 8902 plakalı İETT otobüsü elektrik direği ve refüje çarparak durabildi.

            İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan otobüsün caddeyi kapatması sonucu uzun araç trafiği oluştu. Kazada otobüste bulunan yolcular yara almadan kurtuldu. Kaza yapan otobüs ekiplerin çalışması sonrası olay yerinden kaldırıldı.


            Öte yandan kaza vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Çavuşoğlu’ndan flaş tahıl anlaşması açıklaması!
            Haberler Güncel Kadıköy'de kontrolden çıkan metrobüs duvara Üsküdar'da İETT otobüsü direğe çarptı!
                SON DAKİKA