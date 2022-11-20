Son dakika haberleri... TEM’de servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 7 yaralı

Servis aracındaki yolculardan Yılmaz Baldıran, "Aracımız seyir halindeydi, her şey bir anda oldu. Nasıl oldu farkına varamadık. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma durumu söz konusu değil. Hafif yaralılar var, onları da hastaneye kaldırdılar" dedi.

