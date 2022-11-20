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Haberler Güncel Son dakika haberleri... TEM'de servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 7 yaralı

Son dakika haberleri... TEM'de servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 7 yaralı

Son dakika haberleri.... İETT'nin karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. Ümraniye TEM Otoyolu'nda Esenler'deki bir düğünden dönen servis aracı ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

20.11.2022 16:20 - Son Güncelleme: 20.11.2022 16:20
Son dakika haberleri... TEM’de servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenler'deki bir düğün sonrası Bartın'a gitmek üzere yola çıkan M.A. kontrolündeki 74 BV 274 plakalı Volkswagen marka servis aracı, kavşağı kaçırmamak için aniden şerit değiştirdiği esnada arkadan gelen 34 TK 5877 plakalı İETT otobüsü ile çarpıştı.

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Son dakika haberleri... TEM’de servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 7 yaralı

Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı.

Son dakika haberleri... TEM’de servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 7 yaralı

Kazada hasar gören otobüsteki yolcular bir başka otobüse sevk edildi.

Son dakika haberleri... TEM’de servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 7 yaralı

Servis aracındaki yolculardan Yılmaz Baldıran, "Aracımız seyir halindeydi, her şey bir anda oldu. Nasıl oldu farkına varamadık. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma durumu söz konusu değil. Hafif yaralılar var, onları da hastaneye kaldırdılar" dedi.

Son dakika haberleri... TEM’de servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 7 yaralı

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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