Son dakika haberleri... TEM'de servis aracı İETT otobüsü ile çarpıştı: 7 yaralı
Son dakika haberleri.... İETT'nin karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. Ümraniye TEM Otoyolu'nda Esenler'deki bir düğünden dönen servis aracı ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
20.11.2022 16:20 - Son Güncelleme: 20.11.2022 16:20
Kaza, saat 12.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenler'deki bir düğün sonrası Bartın'a gitmek üzere yola çıkan M.A. kontrolündeki 74 BV 274 plakalı Volkswagen marka servis aracı, kavşağı kaçırmamak için aniden şerit değiştirdiği esnada arkadan gelen 34 TK 5877 plakalı İETT otobüsü ile çarpıştı.