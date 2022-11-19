CHP'nin 'arızalı' belediyeciliği İstanbul'da ulaşımın selasını okudu! Kazalar, yandaşa verilen ihaleler, çöken sistem...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğinin ceremesini İstabullu çekiyor.
İETT otobüsleri, metrobüsler, metrolar ve metro duraklarındaki arızalar her gün katlanarak büyürken, bu duruma somut bir önlem alınmaması ise İBB yönetimine tepkileri artırıyor.
Önceden geç de olsa gelen belediye otobüsleri kimi zaman hiç gelmiyor, gelen otobüslerin de tıklım tıklım olmasından kaynaklı birçok kişi binemiyor.
Yandaşa verilen ihale kıyaklarının sonucu ise yeterli bakım görmeyen otobüsler adeta dökülüyor.
KADIKÖY'DE METROBÜS, ÜSKÜDAR'DA OTOBÜS...
Geride bıraktığımız gün Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs, bariyerleri aşarak Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı.
Aracın gaz pedalının takılı kaldığı iddia edildi.
Üsküdar'da da kontrolden çıkan İETT otobüsü elektrik direğine çarparak durabilidi. Kazada şans eseri yolcular yara almadan kurtuldu.