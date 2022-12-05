Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azeri mevkidaşı Zakir Hasanov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Savunma Bakanlığına geçti.
Burada askeri törenle karşılanan Bakan Akar'ın tören alanına gelişinde ordu bandosu tarafından mehter marşı seslendirildi. Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar, daha sonra şeref defterini imzaladı.
Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı.