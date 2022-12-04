Necip Hablemitoğlu suikastının karanlık ismi! Takvim.com.tr Aydın Köstem dosyasını açıyor! Tuhaf istihbarat notları, perdeleme faaliyetleri, askeri personelle irtibat, köprü vazifesi...

Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili açılan dava bugüne kadar gölgede kalan ve cinayetin en karanlık isimlerinden biri, davanın da dört numaralı sanığı Aydın Köstem'e ışık tutuyor. Ankara'da yıllardır "derin devletçilik" oynayan bir ekibin kritik ismi olarak da dikkat çeken silah tüccarı Köstem, Hablemitoğlu'nu FETÖ adına öldürtmek isteyen Enver Altaylı ile suikastı gerçekleştiren Levent Göktaş ekibini buluşturdu.
Hablemitoğlu suikastının en karanlık ismi
Aydın Köstem'den ele geçen belgeler, gerçekler ortaya çıkmasın diye yürüttüğü perdeleme faaliyetleri, bir sivil olarak üst düzeyde askeri irtibatları ve girdiği para trafiği adım adım iddianamede anlatıldı. İşte Takvim.com.tr farkıyla Hablemitoğlu suikastindeki en karanlık isimlerden biri olan Aydın Köstem'le ilgili iddianameden çarpıcı tespitler...
*Necip Hablemitoğlu
18 Aralık 2002 günü Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Portakal Çiçeği Sokak 40 numarada bulunan evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülen Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu'yla ilgili tam 20 yıl sonra tamamlanan iddianame, cinayetin aydınlatılması adına çarpıcı tespitler içeriyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 10 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, dosyanın sanıklarına nasıl ulaşıldığına ilişkin anlatımlara yer verildi. Savcılık, 2015 yılı başları itibariyle bazı ifadeler ilk defa, bazı ifadeler ise yeniden alınmak suretiyle soruşturma dosyası yeniden incelemeye alınarak, şüpheli şahıslara ulaşabilmek, gerekli tüm şahıslara ilişkin HTS kayıtlarını, konum bilgilerini analiz edilebilmek amacıyla, olay tarihinden 6 ay önce başlamak ve olay tarihinden 6 ay sonra sona ermek kaydıyla 1 yıllık tüm Türkiye'de kullanılan GSM ve sabit hatlarının Call Deatail Records (CDR) (arama detay kayıtları) verileri soruşturma dosyasına getirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da gelen istihbarat notlarıyla yürütülen soruşturmada cinayetin karanlık ismi Aydın Köstem'le ilgili çarpıcı tespitler ortaya çıktı.
*Hablemitoğlu suikastıyla ilgili Levent Göktaş-FETÖ ilişkisi haberimizi okumak için fotoğrafa tıklayın
Hablemitoğlu'nu FETÖ adına öldürtmek isteyen Enver Altaylı ile suikastçı Levent Göktaş'ın ekibini buluşturan Aydın Köstem, davanın da 4 numaralı şüphelisi olarak iddianameye girdi. İlk olarak Enver Altaylı'nın telefon trafiği incelemeye alındı. Altaylı'nın, Mustafa Özcan'la ilk irtibatının 31 Ağustos 2002'de olduğu anlaşıldı. Sonrasında ise sık sık görüşmeler yapıldığı belirlendi.
Altaylı, suikastı gerçekleştiren Özel Kuvvetler Komutanlığındaki isimlerle irtibatı Aydın Köstem üzerinden sağladı. Enver Altaylı ile Aydın Köstem arasında 108 kez telefon irtibatı bulundu. Köstem ile Levent Göktaş arasında da 109 kez irtibat kurulduğu anlaşıldı. İddianamede FETÖ ile Özel Kuvvetler Komutanlığındaki isimlerle Aydın Köstem'in bağlantı kurduğu şöyle anlatıldı: "Alınan tüm ifadeler, HTS kayıtları, ele geçen belgelerden olay tarihinde, şüpheli Aydın KÖSTEM ile Enver ALTAYLI ve Mustafa ÖZCAN arasında kurulan ilişki, maktul Necip HABEMİTOĞLU'na yapılan baskı, Aydın KÖSTEM'in, 2002 yılında FETÖ/PDY lideri olan Fetullah GÜLEN'e olan bakışı, Enver ALTAYLI ile kurduğu yakın diyalog, onun emrinde çalışan biri gibi hareket etmesi, maktul üzerinde, maktulü öldürecek olan Mustafa Levent GÖKTAŞ ile Enver ALTAYLI'yı tanıştırarak, irtibatlandırması, olaydaki diğer şüpheli Nuri Gökhan BOZKIR ile geçmişten gelen diyaloğu, Aydın KÖSTEM'in, maktul Necip HABLEMİTOĞLU'nun öldürülmesi eyleminde Mustafa Levent GÖKTAŞ'ı, Enver ALTAYLI ile birlikte azmettiren konumunda olduğunu göstermektedir."
*Levent Göktaş
LEVENT GÖKTAŞ'A AYDIN KÖSTEM ÜZERİNDEN ULAŞILDI
İddianamede FETÖ'nün Aydın Köstem üzerinden Levent Göktaş'a nasıl ulaştığı şöyle anlatıldı: "Olay tarihinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına bir şekilde adı geçen maktul Necip HABLEMİTOĞLU'nu FETÖ/PDY ile ilgili çalışmalarından vazgeçiremeyen Mustafa ÖZCAN ve Enver ALTAYLI'nın, Aydın KÖSTEM üzerinden ulaştıkları aynı dönemde bir anda Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olmak isteyen Özel Kuvvetler Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma Alay Komutanı Mustafa Levent GÖKTAŞ ile maktul Necip HABLEMİTOĞLU konusunda görüşmeler içerisinde oldukları, sonraki süreçte ise maktul Necip HABLEMİTOĞLU'nun, şüpheli Mustafa Levent GÖKTAŞ tarafından kurulan suç örgütü tarafından öldürüldüğü, Mustafa ÖZCAN, Enver ALTAYLI ve Aydın KÖSTEM tarafından şüpheli Mustafa Levent GÖKTAŞ'ın bu suça azmettirildiği yapılan soruşturma sonucunda anlaşılmaktadır. Soruşturmanın en başından bu yana maktulün öldürülmesi eylemini gerçekleştirdiği ifade edilen, şüpheli Mustafa Levent GÖKTAŞ'a bağlı hareket eden Ahmet Tarkan MUMCUOĞLU ve Fikret EMEK'in ne şekilde bu eylemi gerçekleştirdikleri bu kişilere ilişkin başlık altında belirtilmiştir."
FETÖ ile Göktaş arasında köprü görevi gören Aydın Köstem, iddianamenin 4 numaralı sanığı olarak yer alıyor. Savcılığın hazırladığı iddianamede 'paramiliter' olarak tanımlanan Köstem için "Aydın Köstem sivil bir şahıs olmasına rağmen nasıl bu şekilde üst düzey askeri personelle irtibat kurduğu, Enver Altaylı'ya Levent Göktaş'la olan görüşmesinde aracılık yaptığı hususu akla gelebilir" ifadesi yer alıyor.
Savcılık, "Bu kişiyi tanımak açısından açık kaynaktan yapılan araştırmada, Sovyet yapımı silahların Türkiye'deki pazarlayıcılarından olduğu, silah şirketinin sahibi olduğu, MİT'teki ÖKK orjinli emekli subayların bu şahıs ile irtibat kurarak Rus yapımı bazı silahları Türkiye'ye getirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Aydın Köstem ismi karşımıza, asker bazı şahıslar ile sivil bir insan olmanın ötesinde irtibatı olan biri olarak çıkmakta" değerlendirmesini yapıyor.