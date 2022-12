Rusya'dan flaş Erdoğan-Esad açıklaması: Görüşme için çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Moskova'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'da görüşme gerçekleştirmesi fikrini desteklediklerini belirterek, "Böyle bir görüşmenin genel olarak olumlu ve faydalı olacağına inanıyoruz ve bu yönde çalışıyoruz" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Ankara-Şam ilişkilerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir televizyon kanalına röportaj veren Lavrentyev, Moskova yönetiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında Rusya'da görüşme gerçekleştirilmesini desteklediğini ifade ederek, "Türkiye'nin bunu değerlendirmesi gerektiğini yineliyorum. Aynı zamanda böyle bir görüşmenin genel olarak olumlu ve faydalı olacağına inanıyoruz ve bu yönde çalışıyoruz" dedi. Lavrentyev, Erdoğan-Esad arasındaki temasın zamana değil, isteğe bağlı olduğunu söyleyerek, "Sorun zamanda değil, istekte. Karşılıklı olarak istekli olunduğunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu tür sinyaller alıyoruz" şeklinde konuştu.



"HER ŞEY TARAFLARIN İSTEĞİNE BAĞLI"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov da konuyla ilgili Rus basınına açıklamalarda bulundu. Bogdanov, Ankara-Şam hattında arabuluculuk arzularını yineleyerek, "Her zaman buna hazır olduğumuzu ifade ediyor ve bunun doğru olacağını söylüyoruz. Ancak şu ana kadar siyasi düzeyde somut bir çalışma yapılmadı. Her şey tarafların isteğine bağlı. Kimseye bir şey dayatmıyoruz. Ankara ve Şam arasında böyle bir istek olursa elbette olumlu yanıt veririz" ifadelerini kullandı.

