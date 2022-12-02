SON DAKİKA! Bakan Akar Pençe Kilit'te son durumu açıkladı: 491 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, harekatta bugüne kadar 491 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Pençe Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 491 terörist öldürüldü. Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

EGE'DE OLDUBİTTİYE İZİN YOK!

Yunanistan ile diyalog tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz. Yunanistan'ın gerginlği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Sabırla barışçıl yönetemlere inanıyoruz. Fakat diyalog çağrımız zaafiyet değildir. Hakkımızı koruyacağız. Oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin.



ABD'YE TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

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