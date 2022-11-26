Masa altındaki ortaktan Mansur Yavaş'a bir kez daha veto! HDP'li Tuncer Bakırhan açık açık söyledi

Muhalefetin adaylık savaşı her gün yeni kriz çıkarıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sekizinci kez bir araya gelmesine rağmen adayı beliryemedi.
HDP MASAYA YÜKLENDİ
6'lı aday konusuna netleştiremezken masa altındaki ortak HDP'de masaya ağırlığına koymaya devam ediyor!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adaylık için çeşitli hamleler yaparken HDP her fırsatta Mansur Yavaş'ın ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ismini çiziyor.
MANSUR YAVAŞ'A ASLA OY VERMEYİZ
Son olarak HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan açık açık Yavaş'ı istemediklerini söyledi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, "Ankara Belediye Başkanı'nın ismi tartışılıyor. Asla ve kat'a ilkelerimizle ters düşen bir adaya oy vermeyiz." dedi.
Bakırhan, Mansur Yavaş'ın adaylık ihitmalini kesinlikle istemediklerini belirterek "Kendi adayımızı çıkarırız" restini çekti:
"Bu durumda asla taraf olmayız. Kendi adayımızı çıkarırız. Ortaklaşabilirsek demokratik sosyalist çevrelerle bir aday çıkarırız. Brezilya'da Kolombiya'da oluyor burada niye olmasın? İki bloğa mahkum değiliz. Kürtlerin, muhalefetin oyunu alabilecek bir aday çıkarmak durumundadır muhalefet. Peşinen söylüyorum, böyle bir tartışmamız yok henüz ama Mansur Yavaş veya ona benzeyen bir adaya asla ve kat'a oy vermeyiz."
Fotoğraf: HDP'li Tuncer Bakırhan
"KİMSE BİZİ ZORLAMASIN YANLIŞ YAPAR"
Bakırhan 6'lı masaya şu sözlerle parmak salladı:
"Millet ittifakı noktaya getirmesin bizi. Bu olmasın diye uğraşıyoruz. Demokrasi adına dünya kadar bedel ödeyelim sonra kötüler arasında bir seçim mi yapalım? Kimse bizi zorlamasın yanlış yapar. Sizin aracılığınızla da bunu tekrar söyleyelim, kesinlikle HDP'yi ehven-i şer noktasına getirecek bir tutum içerisine girmesinler."