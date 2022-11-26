Masa altındaki ortaktan Mansur Yavaş'a bir kez daha veto! HDP'li Tuncer Bakırhan açık açık söyledi

Bakırhan, Mansur Yavaş'ın adaylık ihitmalini kesinlikle istemediklerini belirterek "Kendi adayımızı çıkarırız" restini çekti:

"Bu durumda asla taraf olmayız. Kendi adayımızı çıkarırız. Ortaklaşabilirsek demokratik sosyalist çevrelerle bir aday çıkarırız. Brezilya'da Kolombiya'da oluyor burada niye olmasın? İki bloğa mahkum değiliz. Kürtlerin, muhalefetin oyunu alabilecek bir aday çıkarmak durumundadır muhalefet. Peşinen söylüyorum, böyle bir tartışmamız yok henüz ama Mansur Yavaş veya ona benzeyen bir adaya asla ve kat'a oy vermeyiz."



Fotoğraf: HDP'li Tuncer Bakırhan

"KİMSE BİZİ ZORLAMASIN YANLIŞ YAPAR"

Bakırhan 6'lı masaya şu sözlerle parmak salladı:

"Millet ittifakı noktaya getirmesin bizi. Bu olmasın diye uğraşıyoruz. Demokrasi adına dünya kadar bedel ödeyelim sonra kötüler arasında bir seçim mi yapalım? Kimse bizi zorlamasın yanlış yapar. Sizin aracılığınızla da bunu tekrar söyleyelim, kesinlikle HDP'yi ehven-i şer noktasına getirecek bir tutum içerisine girmesinler."