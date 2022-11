Masa altındaki ortaktan Mansur Yavaş'a bir kez daha veto! HDP'li Tuncer Bakırhan açık açık söyledi

VETO VE KARŞILIKLI KIŞKIRTMALAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti her fırsatta karşı çıkıyor. Masada sadece Gültekin Uysal tarafından karşılık gören Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Meral Akşener tarafından veto yiyor.

AKEŞENER HER FIRSATTA İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I PARLATIYOR

Her fırsatta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne süren İYİ Parti son dönem de adaylık için Akşener'in de ismini dillendirmeye başladı. Ancak masanın gizli ortağı HDP de Akşener ve Yavaş'ı veto ediyor... Yaşanan bu kriziler her geçen gün boyut kazanırken masanın daha ne kadar sağlam kalacağı merak konusu oldu.