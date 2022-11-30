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    • 30.11.2022 16:37
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    6'lı masaya bombayı bıraktı! Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Onurunu kıra kıra o masada oturuyor

    Adaylık krizi 6'lı masayı dağılma noktasına getirdi. HDP'nin, İP Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın üzerini çizmesiyle eli güçlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla adaylık için ismini kamuoyu gündeminde ısıtıyor. Ancak İYİ Parti cephesi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk bakıyor. İP'li Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun ismine açıkça karşı çıkarak, "kazanacak aday" vurgusu yapınca, CHP'li Engin Altay da "kulağı çekilmeli" diyerek sert bir polemiği başlatmıştı. Polemiğe Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katıldı. İnce, "İYİ Partili Milletvekili çıkıyor, CHP'nin Genel Başkanı'na, 'Seninle kazanamayız, çekil kenara' diyor, ayar veriyor. CHP'nin Genel Başkanı da kendi onurunu kıra kıra o masada oturuyor. CHP'nin Genel Başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım." dedi.

    takvim.com.tr
    İnce 6’lı masaya bombayı bıraktı

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. İnce, İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını değerlendirerek, "Kendi onurunu kıra kıra o masada oturuyor." dedi. İnce, masanın dağılacağını da ima etti.

    "O GÜN O MASAYI YIKARDIM"
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı çıkan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sert ifadeler kullanmıştı. İki parti arasında gerilimi tırmandıran açıklamaları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce değerlendirdi.

    İnce, "İYİ Partili Milletvekili çıkıyor, CHP'nin Genel Başkanı'na, 'Seninle kazanamayız, çekil kenara' diyor, ayar veriyor. CHP'nin Genel Başkanı da kendi onurunu kıra kıra o masada oturuyor. CHP'nin Genel Başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım." dedi.

    "SİYASET DURUŞ İŞİDİR"
    İnce, Kılıçdaroğlu'nun düştüğü duruma bir eski CHP'li olarak üzüldüğünü belirtti.

    İnce sözlerini şöyle sürdürdü:
    Bunlarla mı memleketi ayağa kaldıracaksınız? Gururunu kırdırmayacaksın. Siyaset, sabır işidir. Yok öyle bir şey ya. Siyaeset tavır koyma işidir, ilke işidir, duruş işidir.

        "BUNLARLA MI KURTARACAKSIN"
        İnce, 6'lı masanın dağılacağını ima etti.

        İnce dikkat çeken ifadelerini şöyle sürdürdü:
        Yavuz Ağıralioğlu yar veriyor CHP Genel Başkanı'na. Satıverirler iki dakikada seni, bırakırlar ortada. Görürsünüz zaten, ne olacağını herkes görecek. Onları toplayacağına Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıtmasaydın daha güçlü olsaydın.

        CHP-İP KAVGASI
        6'lı masanın aday çıkmazı Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partiyi birbirine soktu. Geçtiğimiz hafta İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç sert yanıt vermişti.

        ALTAY'DAN AĞIRALİOĞLU KIZDIRACAK SÖZLER! VİDEO İZLE

        Ağıralioğlu'nun açıklamalarına katıldığı canlı yayında cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız böyle şeylere takılmaz, bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.



            6'LI MASAYI GÖKLERE ÇIKARDI
            Açıklamalarına farklı bir boyut getiren Altay, "Bana sorsanız Temel Karamollaoğlu'nun kazanma şansı var mı diye ben yok demem ya da diğer genel başkanlar için denmemeli böyle bir şey. 6 liderin altısını da korumalıyız. Diğer partilerin kurmaylarından da bunu bekliyoruz." diyerek aday kavgası yapan 6'lı masayı göklere çıkardı.



            PEK HAYIRLI VE DE SAYGIN BİR HEVES DEĞİLDİR!
            CHP'li Altay'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Ağıralioğlu Altay ve CHP'nin siyasi anlayışını eleştirerek, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz!" ifadelerini kullandı.

            CHP'nin kendilerini dinlemeleri gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı." şeklinde konuştu.

            "KİMİ KOYARSAM KAZANIRIM" KİBRİ KAYBETTİRİR
            Altay'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamalarıyla ilgili de tweet atan Ağırailoğlu, "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, "Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız." kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir.." dedi.

                YAVUZ AĞIRALİOĞLU: BEN SEÇMENİN ENDİŞESİNİ DİLLENDİRİYORUM
                Karar TV'ye konuk olan Ağıralioğlu 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' söylemini sürdürmüştü.

                Ben sağ seçmenin endişesini dile getiriyorum diyen Ağıralioğlu "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazanacağına inanıyor. " ifadelerini kullanarak "Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum." ifadelerini kullandı.

                Ağıralioğlu şunları söyledi;
                "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki; Acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım."

                DEVLET DÜŞMANLARINA ÇITI ÇIKMAYAN ADAMLAR
                Ağıralioğlu isim vermeden CHP'li Altay ve Özkoç'a "Nezaketsizliğe bakın, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bana söylediklerinin 10'da birini devlet düşmanlarına söyleyemediler." ifadeleriyle yüklendi.

                Ağıralioğlu şunları söyledi;
                "Nezaketsizliğe bakın, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bize demokrasi vaat edenlere bakın hele. Herkesin eli belinde. Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söylediklerinin 10'da 1'ini devlet düşmanlarına söyleyemediler. HDP'nin oyları var falan güzellemesinin arkasında 'soykırım var' diyenlere, 'devlet soykırım' yaptı diyenlere, 'devlet kimyasal silah kullanıyor' diyenlere, 'Türkiye narko devlet gibi davranıyor' diyenlere çıtı çıkmayanlar benim kaygımın üstüne atladılar. "

                KAVGA NASIL BAŞLADI
                İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu,katıldığı bir programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?' sorusuna "Endişemiz var, evet." yanıtını verdi.

                Daha sonra CHP kanadından sert bir yanıt geldi.



                "KRALDAN ÇOK KRALCI..."
                CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamada Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı.

                Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem." ifadelerini kullandı.

                Engin Altay'ın bu sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi.

                "KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ"
                Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz" cevabını verdi.



                    Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.

                    BİR AÇIKLAMA DA ÖZKOÇ'TAN
                    Özkoç da topa girdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Bizim boğazımızda tam 9 tane boğum var. Biz o 9 boğuma dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz. genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir." ifadeleriyle Ağıralioğlu'na mesaj gönderdi.

                    YAVUZ AĞIRALİOĞLU BİRKEZ DAHA BOMBALADI: SINIRLARI ZORLAYANLAR VAR
                    Yavuz Ağıralioğlu CHP'ye yakın Fox TV yayınında CHP'li isimlere ağır bir yanıt vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından neden endişe duyulduğunu anlattı.

                    Önce iktidarı 'Kutuplaştırma' siyasetiyle suçlayan Ağıralioğlu hükümetin 20 yıldır seçim kazandığını muhalefetin varlık gösteremediğini belirerek CHP'ye göndermede bulundu.

                    "İSTANBUL VE ANKARA AKŞENER'İN PROJESİ KAZANDI"
                    Ağıralioğlu, "İYİ Parti siyasal denkleme dahil olduktan sonra Türk siyasi muhalefetinin alabildiği nefesi ve kazanabildiği imkanı biz yönettik. İstanbul ve Ankara Meral Akener'in projesidir. Biz tüm bölgelerde kendi adayımızı çıkarabilirdik. Meral hanım kıymetli bir iş yaptı." ifadelerini kullandı.

                    "Biz kendine borçlandırmayı seven bir siyasi üsluba sahip değiliz." diyerek CHP'nin 'vekil takası sonrası İYİ Parti bize borçlu' söylemlerine göndermede bulunan Ağıralioğlu "Kimseyi boçlandırmaya çalışmıyorum ama hakkaniyet gözardı edilince bunu vurgulamalıyım. Bu proje Meral Akşener'in projesi... Daha sonra Kılıçdaroğlu destek oldu hakkına halel getirmeyelim ama proje Akşener'in projesi" dedi.

                    "Sınırları zorlayanlar var!"

                    "ORTALAMA ZEKASI OLAN ANLAR"
                    Ağıralioğlu her taraftan oy alabilecek siyasi portrerlerle seçimi kazandıklarını belirterek "Tane tane anlatıyorum. Ortalama zekası ve vicdanı olan herkesin anlayabileceği bir şey söylüyorum diyorum ki; Ortalama Türk seçmeninin bu kamplaşma bu eski zamandan kalma acılarla siyasi davranışlarını belli yerlere konsolide etme alanlarını... Her kesimi duyabilen anlayabilen endişe ve kaygılarını giderebilen siyasi koordinatlarla giderebilriz. İstanbul ve Ankara'da yaptık." dedi.

                    Adaylık meselesine ilişkin "İsim zikretmiyorum, 'Ekrem' demiyorum 'Mansur' demiyorum. Son tahlilde genel başkanlar karar verecektir" dedi.

                        "KEMAL BEY ADAY DA BİZ Mİ BİLMİYORUZ"
                        Bu söylenenlerin şahıs kavgasına dönmesin diye söylenen bir şey olduğunu iddia eden Ağıralioğlu, "Kemal bey aday da biz mi bilmiyoruz adaylığını açıkladı da bizim mi haberimiz yok" CHP'den bazı arkadaşların mevzuyu böyleymiş gibi davranmasına hayret ediyorum. 'AK Parti'yi farklı seslere müsamaha göstermiyorlar' diye eleştirenler sonra utanmadan... " ifadelerini kullandı. Sahada hesap sorulan partinin İYİ Parti olduğunu söyledi.

                        Fotoğraf: Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Altay

                        "CHP'DEKİ SINIRLARI ZORLAYAN ARKADAŞLARA SÖYLÜYORUM"
                        Daha sonra sunucu İlker Karagöz'ün "Utanmadan dediğiniz?" sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu isim vermeden Altay ve Özkoç'u işaret ederek, "CHP'yi kollayacağım derken tahammülsüzlük örneği gösteren arkadaşları kast ediyorum. İYİ Parti'ye siyasi adap nezaket imasında hatta imayı da geçip sınırları zorlayan arkadaşlara söylüyorum" ifadelerini kullandı.

                        "SEÇMENDE KAZANAMAYIZ ENDİŞESİ VAR"
                        Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili nasıl bir endişe var? sorusuna ise Ağıralioğlu, "Seçmende kazanamayız endişesi var" yanıtını verdi.

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                        Haberler Güncel 6'lı masaya bombayı bıraktı! Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Onurunu kıra kıra o masada oturuyor
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