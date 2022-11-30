6'lı masaya bombayı bıraktı! Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Onurunu kıra kıra o masada oturuyor





PEK HAYIRLI VE DE SAYGIN BİR HEVES DEĞİLDİR!

CHP'li Altay'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Ağıralioğlu Altay ve CHP'nin siyasi anlayışını eleştirerek, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz!" ifadelerini kullandı.

CHP'nin kendilerini dinlemeleri gerektiğini belirten Ağıralioğlu, "Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı." şeklinde konuştu.