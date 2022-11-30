6'lı masaya bombayı bıraktı! Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Onurunu kıra kıra o masada oturuyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. İnce, İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını değerlendirerek, "Kendi onurunu kıra kıra o masada oturuyor." dedi. İnce, masanın dağılacağını da ima etti.
"O GÜN O MASAYI YIKARDIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı çıkan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sert ifadeler kullanmıştı. İki parti arasında gerilimi tırmandıran açıklamaları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce değerlendirdi.
İnce, "İYİ Partili Milletvekili çıkıyor, CHP'nin Genel Başkanı'na, 'Seninle kazanamayız, çekil kenara' diyor, ayar veriyor. CHP'nin Genel Başkanı da kendi onurunu kıra kıra o masada oturuyor. CHP'nin Genel Başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım." dedi.
"SİYASET DURUŞ İŞİDİR"
İnce, Kılıçdaroğlu'nun düştüğü duruma bir eski CHP'li olarak üzüldüğünü belirtti.
İnce sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunlarla mı memleketi ayağa kaldıracaksınız? Gururunu kırdırmayacaksın. Siyaset, sabır işidir. Yok öyle bir şey ya. Siyaeset tavır koyma işidir, ilke işidir, duruş işidir.