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    • 30.11.2022 18:54
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    • 30.11.2022 19:00
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    Düzce'de şov yapmaya kalkan Ekrem İmamoğlu'na gençlerden tepki: Galiba yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil

    Düzce’de 5.9 şiddetindeki depremin yaşandığı Gölyaka ilçesine giden Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşırdı. İstanbul'da sel felaketi yaşandığı sırada İmamoğlu'nun Kartalkaya'da kayak tatilinde olduğu haberlerine atıfta bulunan bir genç,“Galiba yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil. Burası Düzce” diyerek tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Düzceli gençlerden Ekrem İmamoğlu’na tepki!

    İstanbul'u hizmet sefaletine mahkum eden ve yaşanan her felaketlerde tatilde olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu bu sefer Düzce'de 5.9 şiddetindeki depremin yaşandığı Gölyaka ilçesinde şov yapmaya kalkıştı.



    "BURASI KARTALKAYA DEĞİL"
    İBB Başkanı İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdiği sırada bir genç, yanına gelerek "Galiba yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil. Burası Düzce" diyerek tepki gösterdi.



    NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
    İstanbul'da sel felaketi yaşandığı sırada Kartalkaya'da kayak tatilinde olduğu haberlerine atıf yapıldığı bu sözler sonrası ne yapacağını şaşıran İmamoğlu "Olsun, Düzce'ye de geliriz, Kartalkaya'ya da ayıp ediyorsun " deyip genci Kartalkaya'ya götürme teklifi etti.



    SIKIŞAN İMAMOĞLU'NDAN ZORLA SÖYLETTİLER İFTİRASI
    Sözler sonrası şok yaşayan İmamoğlu, "Seni de götürelim Kartalkaya'ya" söylemlerine devam ederek, "Napsın çocuğa zorla söylettiler" iftirasına soyundu.



        İMAMOĞLU'NA İKİNCİ TEPKİ
        Yaşanan tepki sonrası Düzce'de şov yapmaya devam eden İmamaoğlu'na ikinci bir 'Kartalkaya' tepkisi daha geldi. Genç bir kızın "Burası Kartalkaya değil başkanım neden geldiniz?" sorusu üzerine, "Getireyim mi seni Kartalkaya'ya?" diyerek tepkiyi geçiştirmeye çalıştı.



        İBB BAŞKANININ SKANDAL TATİLLERİ
        İBB Başkanın ise Muğla'nın tatil beldesi Ferthiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıkmasının ardından İstanbullunun afetler karşısında bulamadığı İBB Başkanının çıktığı tatiller ise şu şekilde:



        *17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere selden 1 gün sonra tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.



            *24 Ocak 2020: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durduğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.



            *24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.



            *10 Temmuz 2022: İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın sel uyarısı sonrası İstanbul'da Esenyurt, Sarıyer ve Beykoz sel sularıyla doldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıktı.

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            Haberler Güncel Düzce'de şov yapmaya kalkan Ekrem İmamoğlu'na gençlerden tepki: Galiba yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil
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