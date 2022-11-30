Düzce'de şov yapmaya kalkan Ekrem İmamoğlu'na gençlerden tepki: Galiba yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil

İstanbul'u hizmet sefaletine mahkum eden ve yaşanan her felaketlerde tatilde olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu bu sefer Düzce'de 5.9 şiddetindeki depremin yaşandığı Gölyaka ilçesinde şov yapmaya kalkıştı.
"BURASI KARTALKAYA DEĞİL"
İBB Başkanı İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdiği sırada bir genç, yanına gelerek "Galiba yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil. Burası Düzce" diyerek tepki gösterdi.
NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
İstanbul'da sel felaketi yaşandığı sırada Kartalkaya'da kayak tatilinde olduğu haberlerine atıf yapıldığı bu sözler sonrası ne yapacağını şaşıran İmamoğlu "Olsun, Düzce'ye de geliriz, Kartalkaya'ya da ayıp ediyorsun " deyip genci Kartalkaya'ya götürme teklifi etti.
SIKIŞAN İMAMOĞLU'NDAN ZORLA SÖYLETTİLER İFTİRASI
Sözler sonrası şok yaşayan İmamoğlu, "Seni de götürelim Kartalkaya'ya" söylemlerine devam ederek, "Napsın çocuğa zorla söylettiler" iftirasına soyundu.