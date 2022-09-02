Günün esprisi Ekrem İmamoğlu'ndan: Tek kelimelik paylaşımı 'icraat'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'da başlatılan tek kelimelik akıma katıldı. İmamoğlu, 'icraat' paylaşımında bulundu. İstanbul'da 3 yılı aşan süren kayda değer tek bir icraat gerçekleştiremeyen İmamoğlu'nun paylaşımı büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'na iğneli yorumlarla cevap verdi.

'İCRAAT' VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katıldı. Twitter hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu, vatandaşların tepkisini çekti.

İMAMOĞLU'NA VATANDAŞTAN CEVAP: TATİL

Vatandaşlar, her afette tatilde olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımına 'tatil' notuyla yanıt verdi. Ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'na yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları da hatırlatıldı.