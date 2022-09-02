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    • Güncel
    • 02.09.2022 16:26
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    • 02.09.2022 16:46
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    Günün esprisi Ekrem İmamoğlu'ndan: Tek kelimelik paylaşımı 'icraat'

    Twitter'da başlatılan tek kelimelik akıma Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dahil oldu. Başkan Erdoğan'ın dahlinin ardından siyasetçiler peş peşe akıma katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı 'icraat' oldu. Verilemeyen ulaşım hizmeti, deprem yerine algı ve reklama harcanan rakamlar, kar felaketinde büyükelçiyle buluşma ve sel felaketinde Bodrum'da tatile devam etmek gibi 'icraat'larıyla bilinen İmamoğlu'na tepki yağdı. Kullanıcılar İmamoğlu'nun 2017'de attığı 'tatill tweetini hatırlatarak gol attı.

    Günün esprisi İmamoğlu’ndan: İcraat

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'da başlatılan tek kelimelik akıma katıldı. İmamoğlu, 'icraat' paylaşımında bulundu. İstanbul'da 3 yılı aşan süren kayda değer tek bir icraat gerçekleştiremeyen İmamoğlu'nun paylaşımı büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'na iğneli yorumlarla cevap verdi.

    'İCRAAT' VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katıldı. Twitter hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu, vatandaşların tepkisini çekti.

    İMAMOĞLU'NA VATANDAŞTAN CEVAP: TATİL
    Vatandaşlar, her afette tatilde olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımına 'tatil' notuyla yanıt verdi. Ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'na yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları da hatırlatıldı.

    İmamoğlu'nun paylaşımına gelen bazı yanıtlar şu şekilde oldu:



    Öte yandan İmamoğlu'nun geçtiğimiz senelerde attığı 'Tatil' tweeti de gündem oldu.

        İMAMOĞLU'NUN İCRAATLERİ
        İmamoğlu döneminde yapılamayan icraatlar dikkat çekti. Özellikle ulaşımda yaşanan rezaletler neredeyse günlük rutine dönüştü. Gecikmeli seferler, bozulan ve yolda kalan otobüsler, çalışmayan yürüyen merdivenler vatandaşları çileden çıkardı. 'Metro yapıyoruz' algısıyla yürütülen çalışmaların sonucu 3 yıl boyunca bir arpa boyu yol alınamadığı ortaya çıktı.

        ALGI İSTANBULLUNUN CANINDAN ÖNEMLİ
        İBB'nin deprem için açıkladığı bütçe raklamları tepki çekti. CHP yönetimindeki İBB'nin bir önceki döneme göre deprem bütçesini 6 kat azalttı.

        Reklam için ayrılan bütçenin 492 milyon TL seviyesinde görülürken, sosyal konut projelerine 12 milyon TL ayırıldı. Algı operasyonlarına İstanbullunun can ve mal güvenliğinden daha fazla para harcandığını belirtti.

        İstanbul'da kentsel dönüşüm için TOKİ'nin sorumluluk bölgesinde ve İBB'nin sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen proje sayılarının farkları, İBB yönetiminin 'depreme hazırlık' noktasında nasıl sınıfta kaldığını gösterdi.

        BÜYÜKELÇİYLE BALIKÇI KEYFİ
        24 Ocak'ta Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarı sonrası İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sebebiyle vatandaşlar yollarda mağdur olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de bir balıkçıda görüntülendi. İstanbullu karla mücadele ederken İmamoğlu'nun balık keyfi yapması sosyal medyada büyük tepki çekti.

        SEL FELAKETİNDE BODRUM TATİLİ
        İstanbul'u sel bastı. Vatandaş yağmur suyunda, İmamoğlu Fethiye'de kulaç attı! Geceliği 24 bin 978 TL'lik otelde kaldı. Ancak tepkilere rağmen tatilini yarıda bırakmadı. Hatta önce Göcek'e sonra da Bodrum'a demir attı.
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