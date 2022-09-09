CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs ve metrobüsler, her gün kaza ve arıza haberleriyle gündemdekini yerini koruyor. Son olarak İstanbul Avcılar'da yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.
Şükrübey metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen metrobüslerin de kazaya karşımasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü.
Olay sonrası metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar, araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.
85 YARALI
AFAD ve sağlık ekipleri kaza yerinde çalışma başlatırken gelen son bilgiye göre 85 kişi yaralandı.
İETT, "Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor" açıklamasını yaptı.