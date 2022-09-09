



GÖSTERMELİK ZİYARET

Yandaş ihale kıyağının bedelini İstanbulluya ödeten CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." açıklamasında bulundu.



YANDAŞA İHALE KIYAĞI İSTANBUL'A FACİA OLARAK GERİ DÖNDÜ

Sıklıkla kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelen İETT araçları ve metrobüslerin bakım ihaleleri Ekrem İmamoğlu eliyle CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şirketine verildi.



Yandaşa yapılan ihale kıyağı ise İstanbul'a facia olarak geri döndü.