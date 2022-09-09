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    • Güncel
    • 09.09.2022 20:53
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    • 10.09.2022 05:47
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    4 metrobüs birbirine girdi, İstanbul facianın eşiğinden döndü İmamoğlu saatler sonra tatil keyfini bırakıp ortaya çıktı

    Sürekli arıza yapıp kazaya karışan İETT ve metrobüs araçları İstanbullu için adeta 'milli güvenlik' meselesi haline geldi. CHP'li İBB'nin yandaşa yaptığı ihale kıyağı İstanbullulara facia olarak geri dönerken Avcılar'da yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. 4 metrobüsün birbirine girmesi sonucu 80'den fazla vatandaş yaralandı. Karda balıçıkda, depremde kayakta, selde tatilde olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu' elim kazanın üzerinden saatler sonra ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Faciadan saatler sonra ortaya çıktı!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs ve metrobüsler, her gün kaza ve arıza haberleriyle gündemdekini yerini koruyor. Son olarak İstanbul Avcılar'da yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.

    Şükrübey metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen metrobüslerin de kazaya karşımasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü.



    Olay sonrası metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar, araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.



    85 YARALI
    AFAD ve sağlık ekipleri kaza yerinde çalışma başlatırken gelen son bilgiye göre 85 kişi yaralandı.

    İETT, "Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor" açıklamasını yaptı.



        İMAMOĞLU NEREDE? TEK KELİME AÇIKLAMA YAPMADI
        İstanbul'u facianın eşiğine getiren, 4 metrobüsün karıştığı kazanın üzerinden saatler geçmesine rağmen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tek kelime açıklama gelmedi.

        İstanbul Valiliği ve AFAD tüm ekipleri kaza bölgesinde çalışmalar yürütüp, Vali Yerlikaya durum bilgilendirmeleri yaparken CHP'li İBB Başkanı'nın suskunları oynaması büyük tepkiyle karşılandı.

        Karda balıçıkda, depremde kayakta, selde tatilde olan İmamoğlu'nun İstanbul'u kilitleyen elim kaza sonrası nerede olduğu ise merak konusu olmuştu.



        SAATLER SONRA ORTAYA ÇIKTI
        Facianın yaşandığı ve 99 kişinin yaralandığı kazada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu' tepkiler dinmezken, saatler sonra ortaya çıktı.

        Hastane ziyaretinde bulunarak, tatilde değilim pozları vermeye çalışan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



        GÖSTERMELİK ZİYARET
        Yandaş ihale kıyağının bedelini İstanbulluya ödeten CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." açıklamasında bulundu.


        YANDAŞA İHALE KIYAĞI İSTANBUL'A FACİA OLARAK GERİ DÖNDÜ
        Sıklıkla kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelen İETT araçları ve metrobüslerin bakım ihaleleri Ekrem İmamoğlu eliyle CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şirketine verildi.

        Yandaşa yapılan ihale kıyağı ise İstanbul'a facia olarak geri döndü.

            "GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL"
            İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var" açıklamasında bulundu.

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            İstanbul’da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
            Haberler Güncel 4 metrobüs birbirine girdi, İstanbul facianın eşiğinden döndü İmamoğlu saatler sonra tatil keyfini bırakıp ortaya çıktı
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