MSB acı haberi duyurdu: Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu





MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."



3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 30 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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