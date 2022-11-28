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    • 28.11.2022 20:17
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    • 28.11.2022 20:33
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    Ümit Özdağ'dan çarpıcı Meral Akşener itirafı: FETÖ'cülerin önünü açtı

    İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ'dan Merak Akşener hakkında FETÖ konusunda çarpıcı bir iddia geldi. Akşener ile ilk günden itibaren aralarında itilaf olduğunu söyleyen Özdağ, "İlk günden itibaren aramızda bir ihtilaf vardı. Ben FETÖ ile uzaktan yakından ilgili kimselerin partiye alınmamasını savundum ancak Akşener benim kadar titiz davranmadı. Hatta önlerini açtı."  dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Ümit Özdağ’dan çarpıcı Akşener itirafı!

    İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, eski partisi ve Meral Akşener hakkında FETÖ konusunda çarpıcı iddialarda bulundu.


    "AKŞENER FETÖ'CÜLERİN ÖNÜNÜ AÇTI"
    Akşener ile birlikte İYİ Parti'yi kurduklarını söyleyen Özdağ, "İlk günden itibaren aramızda bir ihtilaf vardı. Ben FETÖ ile uzaktan yakından ilgili kimselerin partiye alınmamasını savundum ancak Akşener benim kadar titiz davranmadı. Hatta önlerini açtı." dedi.



    "BUĞRA KAVUNCU'DAN BAŞKA FETÖ'CÜLER DE VAR ONLAR DA ORTAYA ÇIKACAK"
    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunun altını bir kez daha çizen Özdağ, "Sadece o değil başkaları da var zamanı gelince onlar da ortaya çıkacak. Partiyi kurduğumuzda 'Bunlar FETÖ'cü saldırıları' vardı. Bir reklam filmi çektik, Akşener ısrarla bu videonun yayınlanmasına izin vermedi. O videodakilerden hiç kimse kalmadı." diye konuştu.



    KAVUNCU'NUN GEÇMİŞİ
    Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu. Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti. İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı. Ayrıca Kavuncu, Türkiye'nin teröre destek veren şirketler arasında yer aldığını iddia ettiği Alman firma BASF'ta da yer aldı. BASF'ın internet sitesinde Kavuncu'nun genç yaşta önemli görevler aldığı da yer aldı.


    FERİDUN BAHŞİ'DEN FETÖ AĞZI
    Muhalefetin FETÖ sevgisi her geçen gün artıyor. Genel Başkan Meral Akşener'in KHK'lı isimlere gariban demesi hafızalardaki yerini korurken bir selam da İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'den gelmişti.

    Bahşi, resmen FETÖ ağzıyla konuşarak hain darbe girişimi hakkında şu ifadeleri kullandı:
    Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı. Bizim yaşımız altmış beş oldu kardeşim bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı.

        AKŞENER'İN DANIŞMANI MURAT İDE'DEN HOCA PAYLAŞIMI

        Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin FETÖ ve FETÖ'cülerle ilgili çok sayıda tweeti ortaya çıktı. Murat İde'nin tweetlerinde FETÖ kurumlarına destek verdiği, FETÖ'cülerle içli dışlı olduğu görüldü. Murat İde'nin FETÖ tweetleri sosyal medyada gündem oldu. Zaman zaman çeşitli kanallar aracılığıyla destek tweetleri de yazan Murat İde'nin, FETÖ'nün kapatılan yayın organı KANALTÜRK'ün müdavimi olduğu görüldü.
        Ayrıca Murat İde'nin, FETÖ'cü polis müdürü Emre Uslu'ya Fetullah Gülen'den "Hoca" diye bahsederek tweetler attığı da görüldü.

        İşte Akşener'in Danışmanı Murat İde'nin Çok Konuşulacak FETÖ tweetleri:

        MEHMET BARANSU KARDEŞ

        Mehmet Baransu'dan "kardeş" diye bahseden Murat İde, 2011 yılında Baransu'nun "19.07" gününü kutladı. 19 Temmuz'un anlamı araştırılınca 19 Temmuz 2010'un Balyoz kumpası iddianamesinin kabul edildiği gün olduğu görüldü. Ayrıca 2011 yılında FETÖ'nün Fenerbahçe'ye uyguladığı şike kumpası da aynı gün başlamıştı. "19.07" şike kumpasına müdahil olan Mehmet Baransu'ya "Fenerbahçeliler Günü" mesajı olarak da anlaşıldı.

        Murat İde, Baransu Kardeşi tutuklanınca ise yardımına ilk koşan isimlerden oldu. FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun tutuklanmasının ardından Murat İde "Mehmet Baransu tutuklandı. Ve Anladım ki hukuk ve medya birgün herkese lazım. Haysiyet cellatlığı yapmayıp HUKUK diyeceğim." diye tweet attı.

        HOCA ÖYLE DİYORSA ANLAMIŞ GİBİ YAPCAZ

        Murat İde'nin FETÖ'cü sözde gazeteciler ile ilişkisi ise BARANSU ile sınırlı değil. Emre Uslu'ya bir konuda cevap yazan Murat İde "@EmreUslu Vallahi anlamadım. Ama hoca öyle diyorsa anlamış gibi yapacağız." dedi.

            FETÖ KANALINA OPERASYONA "ZULÜM" DEMİŞ

            Murat İde'nin FETÖ'ye yapılan bütün operasyonlarda bir şekilde bir yerden ortaya çıktığı görüldü. FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV ve Bugün TV'ye verilen cezalara "ZULÜM" dedi. İde açıklamasında "Zulme Karşı Duruş bunu gerektirir. Bugün TV ile Samanyolu TV ile ortak yayın yapacağız." dedi. Ayrıca Murat İde'nin, Samanyolu Haber'de programlara çıkmaktan da çekinmediği görüldü.

            FETÖ'NÜN KANALTÜRK'ÜNÜN MÜDAVİMİ

            FETÖ'nün kapatılan yayın organı Kanaltürk'e ise Murat İde'nin yüzlerce defa çıktığı öğrenildi. Murat ide'nin Kanaltürk'n "Kıdemli Yorumcusu" olduğu anlaşıldı. FETÖ'nün Türkiye ile ilgili meselelerde Murat İde'nin yorumculuğuna ve fikirlerine başvurduğu görüldü.

            15 TEMMUZ GECESİ: "PARALEL TAKINTISINA BAĞLAMAYIN, CAMİLERDEN SELA TEHLİKELİ"
            Murat İde 15 Temmuz gecesi de kendisini gösterdi. İde, 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütüne ve hain darbe girişimine karşı durmak yerine "Tabloyu Paralel Takıntısına Bağlamayın" dedi. Murat İde tweetlerine "Camilerden Sela Tehlikeli İŞ" diyerek devam etti.

                İYİ PARTİ'DE SKANDALLAR SİLSİLESİ!

                FETÖ bağlantılarıyla sık sık gündeme gelen İYİ Parti'de bu ilk skandal değil. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın FETÖ'nün yönettiği Kronos isimli sitede yapmış olduğu paylaşımlar da partinin FETÖ bağlantısının bir göstergesi olmuştu. Parti, İl Başkanlarının FETÖ iddialarıyla çalkalanırken bir skandal da İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'ndan geldi.

                İP'Lİ DURMUŞ YILMAZ FETÖ'NÜN YÖNETTİĞİ KRONOS KANALINA KONUŞMUŞTU!

                Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yönettiği ve daha önce defalarca kapatılan haber sitesi Kronos'la bir söyleşi gerçekleştirdi.

                Durmuş, sitenin Türkiye gündemindeki konulara dair sorularını yanıtladı. Durmuş, daha sonra Kronos'un sosyal medya hesabından söyleşiye dair yaptığı paylaşımı da kendi sayfasından yayımladı.



                METHİYELER DİZDİLER
                Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in açıklamalarına da yer veren Kronos haber sitesi röportaj haberine Durmuş Yılmaz'a övgüler dizerek başlıyor.

                    ÜMİT ÖZDAĞ'IN BUĞRA KAVUNCU HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALARI OLAY OLMUŞTU!
                    Aylar önce İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamış, Meral Akşener'i de konuyla ilgili uyardığını söylemişti.



                    Kavuncu'nun FETÖ'ye ait Kazakistan'daki iş adamları derneğine başkanlık yaptığı ortaya çıkarken Meral Akşener Özdağ'ın ihracını istemişti. Ancak Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti.

                    FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI "DAYISI" ÇIKMIŞTI
                    FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı ortaya çıkmıştı.

                    Mustafa Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor. Davanın iddianamesinde Mustafa Özcan için "fiilen örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra gelen şahıs" olduğu belirtiliyor. Enver Altaylı, kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda teröristbaşı Fetullah Gülen'i övmüş ve "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Gülen Hocaefendi'dir" iddiasında bulunmuştu.Altaylı'nın, Özbekistan ve Azerbaycan'daki darbe girişimlerinin arkasında olduğu iddia edilmişti. Enver Altaylı; "casusluk ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanıyor.

                    Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.

                    İYİ PARTİLİ BAŞKAN ELEBAŞI GÜLEN'İ TAKİP EDİYOR

                    Parti İl Başkanlarının FETÖ iddialarıyla çalkalanırken bir skandal da İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'ndan geldi.

                    Eniştesi Süleyman Bahçeci'nin FETÖ üyeliğinden terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı Selçuk Türkoğlu'nun sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i takip ettiği ortaya çıktı.

                    FETÖ mağduru insanlar üzerinden siyasi hayatına başlayan ve içindeki anlaşmazlıklar ve FETÖ iddiaları ile devam eden bir süreçte Genel Başkan Yardımcısı, partideki FETÖ iddialarını güçlendirecek bir adım attı.

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                    Ümit Özdağ’dan çarpıcı Akşener itirafı!
                    Haberler Güncel Ümit Özdağ'dan çarpıcı Meral Akşener itirafı: FETÖ'cülerin önünü açtı
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