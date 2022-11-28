Ümit Özdağ'dan çarpıcı Meral Akşener itirafı: FETÖ'cülerin önünü açtı





KAVUNCU'NUN GEÇMİŞİ

Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu. Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti. İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı. Ayrıca Kavuncu, Türkiye'nin teröre destek veren şirketler arasında yer aldığını iddia ettiği Alman firma BASF'ta da yer aldı. BASF'ın internet sitesinde Kavuncu'nun genç yaşta önemli görevler aldığı da yer aldı.



FERİDUN BAHŞİ'DEN FETÖ AĞZI

Muhalefetin FETÖ sevgisi her geçen gün artıyor. Genel Başkan Meral Akşener'in KHK'lı isimlere gariban demesi hafızalardaki yerini korurken bir selam da İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'den gelmişti.

Bahşi, resmen FETÖ ağzıyla konuşarak hain darbe girişimi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı. Bizim yaşımız altmış beş oldu kardeşim bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı.