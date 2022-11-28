Ümit Özdağ'dan çarpıcı Meral Akşener itirafı: FETÖ'cülerin önünü açtı

İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, eski partisi ve Meral Akşener hakkında FETÖ konusunda çarpıcı iddialarda bulundu.
"AKŞENER FETÖ'CÜLERİN ÖNÜNÜ AÇTI"
Akşener ile birlikte İYİ Parti'yi kurduklarını söyleyen Özdağ, "İlk günden itibaren aramızda bir ihtilaf vardı. Ben FETÖ ile uzaktan yakından ilgili kimselerin partiye alınmamasını savundum ancak Akşener benim kadar titiz davranmadı. Hatta önlerini açtı." dedi.
"BUĞRA KAVUNCU'DAN BAŞKA FETÖ'CÜLER DE VAR ONLAR DA ORTAYA ÇIKACAK"
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunun altını bir kez daha çizen Özdağ, "Sadece o değil başkaları da var zamanı gelince onlar da ortaya çıkacak. Partiyi kurduğumuzda 'Bunlar FETÖ'cü saldırıları' vardı. Bir reklam filmi çektik, Akşener ısrarla bu videonun yayınlanmasına izin vermedi. O videodakilerden hiç kimse kalmadı." diye konuştu.
KAVUNCU'NUN GEÇMİŞİ
Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu. Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti. İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı. Ayrıca Kavuncu, Türkiye'nin teröre destek veren şirketler arasında yer aldığını iddia ettiği Alman firma BASF'ta da yer aldı. BASF'ın internet sitesinde Kavuncu'nun genç yaşta önemli görevler aldığı da yer aldı.
FERİDUN BAHŞİ'DEN FETÖ AĞZI
Muhalefetin FETÖ sevgisi her geçen gün artıyor. Genel Başkan Meral Akşener'in KHK'lı isimlere gariban demesi hafızalardaki yerini korurken bir selam da İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'den gelmişti.
Bahşi, resmen FETÖ ağzıyla konuşarak hain darbe girişimi hakkında şu ifadeleri kullandı:
Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı. Bizim yaşımız altmış beş oldu kardeşim bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı.