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    • Güncel
    • 28.11.2022 19:48
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    • 28.11.2022 19:49
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    İkiyüzlü Yunanistan! Sınırda Suriyeli mülteci diye dövdükleri kişiler FETÖ'cü çıkınca sığınma taleplerini kabul ettiler

    Terör örgütü üyelerinin cirit attığı Yunanistan bir kez daha ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Yunan polisinin kameraya yansıyan görüntülerde kaçakları tekme tokat dövdüğü görüldü. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin aslı bambaşka çıktı. Yunan polisi Suriyeli kaçaklardan sandığı kaçakların firari FETÖ'cü olduğu belirlendi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Yunanistan’ın FETÖ aşkı!

    Bu sene birçok kaçak göçmen Yunanistan polisinin uyguladığı şiddet sonucunda hem kara sınırımızda hem de Ege Denizi'nde hayatını kaybetti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise yaptığı bütün açıklamalarda Yunan güvenlik güçlerinin, sınırı geçen kaçak göçmenlere şiddet uygulamadığını belirterek iddiaları reddetti.


    YUNAN POLİSİNİN UYGULADIĞI ŞİDDET KAMERADA
    Gün içerisinde sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüde ise Yunan polisinin kaçaklara uyguladığı şiddet ilk kez bu kadar net görüldü. Kameraya yansıyan o anlarda polislerin kaçakları tekme tokat dövdüğü görüntüler yer aldı.



    SURİYELİ SANIP DÖVDÜKLERİ KAÇAKLAR FETÖ'CÜ ÇIKTI
    Sosyal medyada gündem olan videonun detayları da ortaya çıktı. Yunan polisini Suriyeli kaçaklardan sandığı kaçakların firari FETÖ'cü olduğu belirlendi.



    SIĞINMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ
    FETÖ'cüler, kendilerini Suriyeli mülteci sanarak darp eden Yunan güvenlik güçlerine Twitter üzerinden seslenerek "Sığınma talebini lütfen kabul edin" ifadelerini kullandı. Öte yandan Suriyeli sanılarak Yunan polisi tarafından dövülen FETÖ'cülerin iltica talebinin kabul edildiği de ortaya çıktı.



        25 BİN FETÖ'CÜ YUNANİSTAN'A KAÇTI
        FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçışları 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir gün sonra başladı. Darbeci 8 asker, askeri bir helikopter ile Dedeağaç şehrine kaçtılar. Yunan mahkemeleri, Türkiye'nin iade taleplerini reddetti, darbeci 8 askere iltica hakkı tanıdı.



        Geçen 6 yılda, Türkiye'den Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü sayısının 25 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunların büyük bir bölümü, bir süre Yunanistan'da kaldıktan sonra, çeşitli Avrupa ülkelerine gittiler. Yunanistan'da yaşayan FETÖ'cü sayısının 4-5 bin civarında olduğu sanılıyor. Yunan medyasında, darbeci 8 askerin, geçen yıl gizlice Belçika, Almanya ve Kanada'ya gittikleri öne sürülmüştü. FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, eylül ayında Yunan Alpha televizyonuna "Yunanistan küçük bir ülke. Buna rağmen onca insanı kabul etti. Bu önemli ve takdire şayandır" demişti.



        FETÖ'NÜN EVLATLIĞI ENES KANTER'İN YUNANİSTAN AŞKI
        Fetullahçı Terör Örgütü Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, son dönemde ABD'nin üssü haline gelen ve Türkiye'ye karşı provokasyon dolu hamlelere imza atan Yunanistan'a aşkını ilan etti!



            ENES KANTER YUNANİSTAN BAYRAĞIYLA POZ VERDİ
            Daha önce Yunan televizyonlarında Türkiye'yi hedef alan Enes Kanter bu kez Yunan bayrağının asılı olduğu direğe sarılarak poz verdi.

            KALP EMOJİLİ YUNANİSTAN BAYRAĞI PAYLAŞIMI
            Yunanistan'a giden Kanter Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

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            Haberler Güncel İkiyüzlü Yunanistan! Sınırda Suriyeli mülteci diye dövdükleri kişiler FETÖ'cü çıkınca sığınma taleplerini kabul ettiler
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