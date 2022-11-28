İkiyüzlü Yunanistan! Sınırda Suriyeli mülteci diye dövdükleri kişiler FETÖ'cü çıkınca sığınma taleplerini kabul ettiler

Bu sene birçok kaçak göçmen Yunanistan polisinin uyguladığı şiddet sonucunda hem kara sınırımızda hem de Ege Denizi'nde hayatını kaybetti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise yaptığı bütün açıklamalarda Yunan güvenlik güçlerinin, sınırı geçen kaçak göçmenlere şiddet uygulamadığını belirterek iddiaları reddetti.





YUNAN POLİSİNİN UYGULADIĞI ŞİDDET KAMERADA

Gün içerisinde sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüde ise Yunan polisinin kaçaklara uyguladığı şiddet ilk kez bu kadar net görüldü. Kameraya yansıyan o anlarda polislerin kaçakları tekme tokat dövdüğü görüntüler yer aldı.