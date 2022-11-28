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    • 28.11.2022 21:40
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    • 28.11.2022 22:03
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    Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede çok net mesaj: Kimseden izin almayız kimseye hesap vermeyiz

    Cumhur Başkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabine Toplatısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan terörle mücadelede çok net mesajlar verdi. 'Kimseden izin almayız kimseye hesap vermeyiz " vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyorum" açıklamasında bulundu.

    Kimseden izin almayız kimseye hesap vermeyiz

    Cumhur Başkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde topladı. Kabine Toplatısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan terörle mücadelede çok net mesajlar verdi.


    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



    TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YOK EDECEĞİZ
    Güney sınırlarımızca yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü havan saldırılarıyla masumların kanını akıtarak kirli yüzünü göstermiştir. Karkamış'ta 5 yaşındaki evladımızla 22 yaşında öğretmenimizi katleden terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyorum.



    Ülkemizin sınırlarını 30 kilometre derinliğinde güvenlik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir.



        KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ KİMSEYE HESAP VERMEYİZ
        Son dönemde sınırlarımız içinde ve dışında yoğunlaşan güvenlik tehditleri ile harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Binlerce kilometre öteden gelip her yeri yakıp yıkanlar Tükiye'nin hassasiyetine saygı göstermek zorunda. Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.

        İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.

        Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

        Hiç kimse Türkiye'nin adalet ve dayanışma odaklı politikalarından rahatsız olmasın. Kimse Türkiye'nin dostluk ve iş birliği temelli diplomatik açılımlarından rahatsız olmasın. Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın.

        Sivil veya asker verdiğimiz her şehidin şanlı hatırası bu kutlu mücadelede yolumuzu aydınlatan birer ışık olarak ebediyen kalbimizde yaşayacaktır.

        Aynı zamanda her şehidimiz öfkemizi kabartan mücadele azmimizi bileyen, kararlılığımızı perçinleyen yürek yaramızdır. Bu milletin ölümle dize getirilemeyeceğinin son örneği 15 Temmuz'dur.

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