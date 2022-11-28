Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede çok net mesaj: Kimseden izin almayız kimseye hesap vermeyiz

Cumhur Başkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde topladı. Kabine Toplatısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan terörle mücadelede çok net mesajlar verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YOK EDECEĞİZ
Güney sınırlarımızca yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü havan saldırılarıyla masumların kanını akıtarak kirli yüzünü göstermiştir. Karkamış'ta 5 yaşındaki evladımızla 22 yaşında öğretmenimizi katleden terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyorum.
Ülkemizin sınırlarını 30 kilometre derinliğinde güvenlik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir.