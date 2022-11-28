Bir yanda vahşet diğer yanda merhamet! Biri köpeği öldürmeye çalıştı biri kurtardı

Tüm Türkiye, Konya'daki hayvan barınağında yaşanan şiddetle sarsılırken bir yandan yurdun dört bir yanından benzer olayların görüntüleri gelirken bir yandan da insanoğluna insanlığı hatırlatacak merhamet görüntüleri geliyor.
SARIYER'DE DE KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER!
Konya'daki skandalın ardından İstanbul Sarıyer'de korkunç bir olay meydana geldi. Bir saldırgan sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı.
KÖPEĞİ BOĞAZLADI
Olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde yaşanan olayda yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri fark etti. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi. Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı.
CANİ SALDIRGAN YAKALANDI
Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Yapılan görüntü incelemesinde saldırgan Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. E.Ç.K.(30) hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.