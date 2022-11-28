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    • 28.11.2022 19:45
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    • 28.11.2022 20:08
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    Bir yanda vahşet diğer yanda merhamet! Biri köpeği öldürmeye çalıştı biri kurtardı

    Konya’da hayvan barınağındaki şiddet görüntüleri tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Bu skandal olayın ardından bir olay da İstanbul’da yaşandı. İnsanlıktan nasibini almayan bir caninin Sarıyer’de sokak köpeğini boğazlayıp öldürmeye çalıştığı görüntüler Türkiye’yi bir kez daha sarsarken yurdun bir başka köşesinde ise insanlığın merhameti gözler önüne serildi. Malatya’da su kuyusuna düşerek yaralanıp bitap düşen köpeğin yardımına koşan itfaiye zamanla yarıştı. Düştüğü kuyudan çıkartılan köpeğe tedavisinin ardından yiyecek verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bir yanda vahşet bir yanda insanlığın merhameti!

    Tüm Türkiye, Konya'daki hayvan barınağında yaşanan şiddetle sarsılırken bir yandan yurdun dört bir yanından benzer olayların görüntüleri gelirken bir yandan da insanoğluna insanlığı hatırlatacak merhamet görüntüleri geliyor.

    SARIYER'DE DE KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER!
    Konya'daki skandalın ardından İstanbul Sarıyer'de korkunç bir olay meydana geldi. Bir saldırgan sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı.

    KÖPEĞİ BOĞAZLADI
    Olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde yaşanan olayda yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri fark etti. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi. Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı.

    CANİ SALDIRGAN YAKALANDI
    Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Yapılan görüntü incelemesinde saldırgan Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. E.Ç.K.(30) hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

        DEHŞETE DÜŞÜREN YENİ GÖRÜNTÜ
        Sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalışan saldırganın dehşete düşüren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. E.Ç.K.'nin cep telefonuna yansıyan görüntüleri öncesi de köpeği dakikalarca boğmaya çalıştığı görülüyor. Elinden kaçırdığı köpeği merdiven boşluğuna atan saldırgan köpeğin yaralanmasına neden oluyor. Kaçmaya çalışan köpeği tekrar yakalayan saldırgan boğmak için üzerine oturuyor. Bu sırada mahalle sakinleri durumu fark ederek tepki gösteriyor.

        Yurdun bir köşesinde hayvanlara zulüm reva görülürken bir başka köşesinde ise hayvanlara uzatılan yardım eli insanoğlunun merhametini gözler önüne serdi.

        SU KUYUSUNA DÜŞTÜ
        Malatya'da 15 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ve yaralanan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılmağara mevkiinde bulunan bir su kuyusuna düşen sokak köpeğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        KÖPEĞİ KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR
        İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler yaralı olduğu ve açlıktan bitap düştüğü belirlenen köpeği zamanla yarışarak bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından tedavisi yapılan yaralı köpeğe daha sonra yiyecek verilirken, üzeri açık kuyunun kapatılması için çalışma başlatıldı.

        KONYA'DAKİ GÖRÜNTÜLER DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ
        Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

        BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: AÇIĞA ALINDILAR
        Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada, "Rehabilitasyon Merkezimizde yaşanan olay gece tüm yönleriyle incelenmiş. Sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır." denilmişti.

            "CEZASIZ KALMAYACAĞINA İNANIYORUM"
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tepki çeken görüntüler üzerine yaptığı açıklamada; "Şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum" demişti.

            TUTUKLANDILAR
            Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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            Haberler Güncel Bir yanda vahşet diğer yanda merhamet! Biri köpeği öldürmeye çalıştı biri kurtardı
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