Bir yanda vahşet diğer yanda merhamet! Biri köpeği öldürmeye çalıştı biri kurtardı

Tüm Türkiye, Konya'daki hayvan barınağında yaşanan şiddetle sarsılırken bir yandan yurdun dört bir yanından benzer olayların görüntüleri gelirken bir yandan da insanoğluna insanlığı hatırlatacak merhamet görüntüleri geliyor.

SARIYER'DE DE KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER!

Konya'daki skandalın ardından İstanbul Sarıyer'de korkunç bir olay meydana geldi. Bir saldırgan sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı.