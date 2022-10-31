FETÖ'cülerin firar rotası ortaya çıktı: Kaş-Meis-Atina üçgeni

MİT ve savcılığın tespitleriyle örgütün yurt dışına kimin kaçacağına dair planlamaların genel olarak merkez yönetimi tarafından yapıldığı belirlendi. Merkezden habersiz kaçış planı yapıp da kaçış sırasında yakalanmaları durumunda ise söz konusu kişinin ailesine örgüt tarafından para yardımında bulunulmuyor. Kaçacak kişilerin gruplar halinde planlamaları yapılırken, kaçış parası ise kişi başı 3 bin 500 euro. Firari şahsın merkezin bilgisi dahilinde gitmesi durumunda paranın bir kısmı merkez tarafından karşılanabiliyor.