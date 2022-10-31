FETÖ'cülerin firar rotası ortaya çıktı: Kaş-Meis-Atina üçgeni

MİT ve savcılığın tespitleriyle örgütün yurt dışına kimin kaçacağına dair planlamaların genel olarak merkez yönetimi tarafından yapıldığı belirlendi. Merkezden habersiz kaçış planı yapıp da kaçış sırasında yakalanmaları durumunda ise söz konusu kişinin ailesine örgüt tarafından para yardımında bulunulmuyor. Kaçacak kişilerin gruplar halinde planlamaları yapılırken, kaçış parası ise kişi başı 3 bin 500 euro. Firari şahsın merkezin bilgisi dahilinde gitmesi durumunda paranın bir kısmı merkez tarafından karşılanabiliyor.
GÜNÜ BİRLİK YAT PERDELEMESİ
Örgütün Antalya'daki kaçış rotasının tespitine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, örgüt üyelerinin Antalya Kaş'ta yat turu yapan bir şahısla irtibatlı olduğu saptandı. Bu şahısla hiçbir suretle telefon üzerinden görüşmedikleri sadece yüz yüze görüştükleri belirlendi. Bu kaçakçının Kaş'tan Meis adası güzergahında günübirlik yat turları düzenlediği, her gün bir firari şahsı tekneye aldığı ortaya çıkarıldı.