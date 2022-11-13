CIA Yunanistan'da alarm vermişti! Arkasından 2 FETÖ'cü çıktı

FETÖ'CÜ ÇIKTILAR

Yunan medyasında dün 35 yaşındaki Türk vatandaşının Mehmet A.K. isimli FETÖ üyesi olduğu belirtildi. Aynı haberlerde ev arkadaşının "Mehmet A.K.'nin ailesinin yaşadığı New York'a gitmek için vize başvurusunda bulunmasına üzüldüğü ve Atina'dan ayrılmasını engellemek için ABD Büyükelçiliğiği'ne sözkonusu e-postayı gönderdiği" öne sürüldü. Yunan medyasında ayrıca, Mehmet A.K. hakkında şu bilgilere de yer verildi: "Erzurum Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2011'de mezun oldu. Topkapı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde, ardından 6 yıl süreyle eczanelerde çalıştı. Eşi ve çocuğu ile birlikte 2019'da Yunanistan'a kaçtı. İltica talebi kabul edildi ve 2025'e kadar geçici oturma izni verildi. Bir süre sonra eşi ve çocuğu ABD'ye gitti. Kendisi de ABD'ye gitmek için vize başvurusunda bulundu."