FETÖ'cü Ömer Alaca'nın Yunanistan'a firar macerası: Yunan polisi dövüp yolladı!

YUNANİSTAN ÖLÜME TERK ETTİ

Daha sonra tekne hareket etti, başka bir tekneye yanaştı. Bizi bu tekneye aldılar, ikinci teknede başka mülteciler de vardı. Tekne denize açıldı, kısa süre sonra bizi teknenin arkasında bulunan bota attılar. Botu çekerek denizin ortasına sürüklediler. Şişme botun içinde 40-50 kişi vardık, 3-4'ü Türk'tü, gerisi yabancı. Denizin ortasında botta ölüme terk edildik.

BİZİ TÜRKİYE KURTARDI

Bizim telefonları aldıkları için yabancı bir mültecinin telefonunu alarak 112'yi aradım. Sahil Güvenlik ekipleri gelip bizi kurtardı, teknelerine alıp, merkeze götürdüler. Burada detaylı ifademi verdim."