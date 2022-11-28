Başkan Erdoğan'dan İSEDAK'ın 38. Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSEDAK'IN 38. TOPLANTISI AÇILIŞ PROGRAMI'NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Toplantımızın neticelerinin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Son bir yılda terör, afet, çatışma, mezhep temelli gerilimlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. TC Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı olarak her birinize adalet, refah ve barışın olduğu dünyada samimi çabalar için teşekkür ediyorum.

Mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim'de siz insanlar içinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyurulmuştur. Peygamberimiz ise insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diye buyurmuştur. İslam ümmetinin mensupları olarak hiçbirimiz kendimizi dış dünyadan ve çevredeki hadiselerden izole edemeyiz. Dünyanın neresinde zulüm, çatışma, açlık ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir.