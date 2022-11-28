İstanbul'a yeni metro hattı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk ray kaynağını yaptı! 2023'te hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk ray kaynağının yapıldığı Bakırköy-Kirazlı metro hattı projesinde toplam ilerleme oranının yüzde 78'e ulaştığını belirterek, hattın 2023 yılı ikinci yarısında hizmete alınacağını bildirdi.
Karaismailoğlu, Bakırköy sahilde gerçekleştirilen Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metro hattı ilk ray kaynağı töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, topyekun hizmet anlayışıyla yatırımın, istihdamın, üretimin, turizmin, ticaretin altyapısını inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.
Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiyelerinde, 700 bine yakın çalışanla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, bütün dünyanın krizlerle boğuşurken, Türkiye'nin yatırımları artırarak devam ettiğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece ekim ve kasım ayında bile çok büyük ve önemli ulaşım projelerin açılışını yaptıklarını bildiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "İlk olarak 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızın açılışını gerçekleştirdik. Ardından Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve Assos-Troya tünelleri, Malatya-Hekimhan yolu, Diyarbakır Güneybatı çevre yolu, Bitlis çevre yolu, Bandırma kavşağı ve bağlantı yolları, Gaziantep GAZİRAY, Yeni Yusufeli bağlantı yolları ile 56 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel ve 21 köprü viyadük ve son olarak bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ülkemizin en yüksek viyadüğü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açtık. Perşembe günü 70 kilometre uzunluğunda Ağrı Hamur Tutak Patnos bölünmüş yolunu, cumartesi günü de Şanlıurfa çevre yolunu milletimizin hizmetine açacağız."