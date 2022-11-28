İstanbul'a yeni metro hattı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk ray kaynağını yaptı! 2023'te hizmete giriyor

Mühendislik açısından en zorlu koşullarda çok yoğun nüfusun yaşadığı ilçelerde çalışmalarına rağmen çevreyi koruyarak tünel kazılarının tamamını, betonarme imalatlarının da büyük bir kısmını tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Tünel kazılarımızı bitirdiğimiz 7 Mayıs'ta da sizlerle bir araya gelmiş, çalışmalarımızı paylaşmıştık. O günden bugüne büyük gelişmelere imza attık." dedi.

7 istasyonu bulunan Bakırköy-Kirazlı metro hattının 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu aktaran Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu istasyonlar; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarıdır. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu, bu hattımız ile seyahat edebilecek. Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir-Bakırköy sahil arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Başakşehir Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacak. Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metro hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancı ise kara yolu bakım ve işletme kazancı 536 milyon dolar, trafik kazalarını engellemesinden dolayı kaza kazancı 16,1 milyon dolar, zaman kazancı 690 milyon dolar olmak üzere toplam 1,2 milyar dolar olacaktır."

Karaismailoğlu, sadece bu ekonomik kazancın dahi gerçek anlamda kimin İstanbul için çalıştığının en güzel göstergesi olduğunu, milletin zaten "suyu getirenle, testiyi kıranı" gayet iyi bildiğini söyledi.