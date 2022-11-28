Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.11.2022 10:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2022 11:21
    ABONE OL

    SON DAKİKA | MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG temizliği: 14'ü daha öldürüldü

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

    takvim.com.tr

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    FETÖ’cünün Yunanistan firar macerası!
    Haberler Güncel SON DAKİKA | MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG temizliği: 14'ü daha öldürüldü
        SON DAKİKA