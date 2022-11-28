Başkan Erdoğan İSEDAK'ın 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İş javascript:;birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Batı'ya İslamofobi üzerinden tepki gösteren Erdoğan, "Lafa gelince demokrasi ve özgürlükler konusunda mangalda kül bırakmayanlar mesele Müslümanlar özellikle Müslüman kadınlar olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekinmiyorlar." dedi. ABD'nin DEAŞ bahanesiyle teröre destek verdiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Dökülen kanda teröristleri silaha boğanların payı var. İlk günden beri proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen DEAŞ'la mücadele kisvesiyle PKK ve uzantılarına destek verme oyunu artık son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.