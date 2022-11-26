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    • 26.11.2022 21:09
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    İthal teröristleri de gömüyoruz! Türkiye'nin PKK'ya yönelik kara operasyonu öncesi yabancı teröristleri korku sardı

    Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan 3 bölgeyi işaret etti ve kara harekatının sinyalini verdi. Türkiye PKK'ya yönelik sınır ötesi kara operasyonuna hazırlanırken dikkat çeken gelişmeler yaşandı. PKK’ya yardım amaçlı Suriye’ye gelen Batılı teröristlerin yaşanan bozgun sebebiyle ülkelerine kaçtığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

    Batılı teröristleri Mehmetçik korkusu sardı

    Türkiye terör örgütü PKK'yı kaynağında kurutmak için yeni bir harekata hazırlanıyor.

    Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan 3 bölgeyi işaret etti ve kara harekatının sinyalini verdi.

    "KARADAN DA TEPELERİNE BİNECEĞİZ"
    AK Parti TBMM Grup toplantısında konuşan ve Türkiye topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarının tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılıklarının her zamankinden bugün daha güçlü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz." dedi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin tehditleri sınırların ötesinde karşılama ve yok etme stratejisini hayata geçirmek için gereken faaliyetleri yürüttüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden kesinlikle rahatsızlık duymasınlar, tam tersine bizim attığımız bu adımlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır. Sınırları içindeki diğer devletlerin varlığından, envaiçeşit terör örgütünün faaliyetinden rahatsız olmayanların Türkiye'ye karşı farklı tavır sergilemeleri, kendi halklarıyla yönetimlerinin bağlarını zayıflatmaktan öte anlam taşımaz. Bizim tek derdimiz kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğini inşa etmektir."

    YABANCI TERÖRİST TRAFİĞİ ARTTI!
    Türkiye kara harekatına hazırlanırken dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

    Operasyon dâhilinde bir dönem Rusya ve ABD'nin PKK ile müşterek kullandığı beş farklı askerî üs de bombalanan mevziler arasında yer aldı.

        Terörün en önemli gelir kaynağı olan petrol tesislerinin ardından örgüte Irak'tan silah ve cephane sevkiyatının yapıldığı Fiş Habur Gümrük Kapısı ve sevkiyat güzergâhı da vurulmaya başladı.

        300'DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
        ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ağırlaşan bombardıman sebebiyle güzergâh değiştirirken Suriye'de konuşlu ithal teröristlerin üç ana karargâhı da Türk füzeleri tarafından imha edildi. Ayn el-Arab, Menbiç, Kamışlı ve Rakka bölgelerinde öldürülen 300'ü aşkın PKK teröristinden 17'sinin ABD, Kanada, Fransa, Sırbistan, Danimarka, İsviçre ve Ermenistan kökenli yabancı kökenli olduğu öğrenildi.

        ABD VE RUSYA TARAFINDA ASKERİ HAREKETLİLİK
        Türkiye'nin teröre karşı kararlı tutumu saha operasyonları ile sürerken sıcak bölgede konuşlu Rus ve ABD güçleri de var olan bütün askeri pozisyonlarını revize etti. Türk operasyonları sebebiyle ABD güçlerinin, Rimeylan, Tel Semen, Derik, Koniko, Şeddadi, el-Hayr, el-Omar gibi alanlarda bütün devriye faaliyetlerini durduğu gözlenirken Rusya ordusu da Tel Rifat, Ayn İsa, Ayn el-Arab ve Tel Temir aksında birçok askeri noktayı boşalttı.

        Türkiye gazetesinin haberine göre Türkiye, sahada faaliyet yürüten rejim, ABD ve Rus unsurlara, ilan edilen askerî tehlike bölgelerini genel olarak bildiriyor. Bombardıman noktaları ise paylaşılmıyor. Operasyondan kısa süre öncesine dek Rus ve ABD güçlerinin PKK ile birlikte kullandığı beş üs vuruldu. Bu bölgelerde herhangi bir Rus ya da ABD askeri varlığının bulunmadığı, her iki ülke askerlerinin benzer durumda 15'ten fazla noktadan çekildiği gelen bilgiler arasında. Terör örgütün PKK'nın sözde ajansları; rejim, ABD ve Rus ordusu tarafından boşaltılan üsleri propaganda aracı olarak yoğun bir biçimde kullanıyor.

        ÖRGÜTTEN "SİVİL KIYAFET GİYİN, İNTERNET VE ANDROİD CEP TELEFONU KULLANMAYAIN" TALİMATI
        Terör örgütüne sekiz yıldır Irak'tan yapılan yardımların ana güzergâhı Semelka-Fişhabur Kapısı, Türk uçakları ve SİHA'larının bombardıman hedefleri arasında. Sınır kapısının başlangıç noktası Şirik'ten Şeddadi'ye uzanan koridorda iHA-SİHA devriyelerinin artması ve uçaklardan fırlatılan füzeler sebebiyle terör örgütüne yönelik sevkiyat tamamen durdu. Koalisyon güçleri karşılaştıkları durum yüzünden nakil hattı olarak el-Velid aksını devreye soktu. PKK teröristleri ise Irak bağlantısını Malikiye hattından ambulans ve sivil görünümlü araçlarla sağlamaya çalışıyor. Örgüt bütün işgal alanlarında teröristlere "Sivil kıyafet giyin" talimatı ile birlikte internet ve Android cep telefonu kullanımını yasakladı.

        SİVİL HASSASİYETİ TEMEL STRATEJİ
        Türkiye daha önce yapılan Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, İdlib ve Barış Pınarı Harekâtları ile bütün uluslararası kurum ve kamuoyunun takdirini kazandı. Suriye Millî Ordusu (SMO) ile müşterek Ayn İsa, Menbiç, Ayn el-Arab ve Tel Rifat'ı kapsayan yeni operasyona hazırlanan Türkiye'nin sivil hassasiyeti yine temel strateji olarak belirlendi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kılıç Harekâtı'nın start emrini verirken sivil yerleşim birimleri ve siviller konusunda özel itina gösterin talimatı verdi. Operasyondan altı ay önce yer, konum, kişi tespiti ile ilgili sıkı faaliyet yürüten MİT, saha istihbaratı yanında dijital takip ve İHA izlemeleri ile de bütün terör noktaları ve teröristleri belirledi. Kullanılan hile metotları tespit edildi. Harekâtın sivil hassasiyeti ile ilgili bir diğer kritik karar ise son karar verici komutanlara, vurulan noktalara yönelik farklı gelişme durumunda bombardımanı iptal yetkisi verilmesiydi. Sahada görevli bir TSK komutanı şu ana kadar bazı noktalarda bölgeye yaklaşan şüpheli araç ve sivil giyimli kişiler yüzünden bazı bombardımanların ertelendiği bilgisini paylaştı.

            SON OPERASYONLARDA İTHAL TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ!
            PKK'ya yardım amaçlı Suriye'ye gelen Batılı teröristler yaşanan bozgun sebebiyle ülkesine dönüyor. Erbil'den son bir haftalık dönemde en az 60 terörist ülkesine döndü. Bölge aktivistlerinden Ahmet Kasım şöyle konuştu: Bu militanların önemli bölümü yabancı istihbarat ajanı. Birçoğu, yardım gönüllüsü olarak bölgeye giriyor ancak ilk iş olarak sözde akademilerde silah-savaş eğitimi alıp terör örgütü saflarına katılıyor. Hepsinin iki üç farklı kimliği var. Son operasyonlarda Ermeni, Süryani, ABD'li, Sırp, Kanadalı, Danimarkalı, İsviçreli ve Fransız 17 ithal terörist öldü.

            SAHTE İSİMLERLE SESSİZ, SEDASIZ GÖMÜLÜYORLAR
            Bunların birçoğu verilen sahte Kürt isimlerle sessiz, sedasız gömülüyor. Şu an bombardımanlar yüzünden kafalarını kaldırmadıkları için enkaz altında yatan onlarca örgüt mensubunun cesedini çıkaramıyor.

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            Haberler Güncel İthal teröristleri de gömüyoruz! Türkiye'nin PKK'ya yönelik kara operasyonu öncesi yabancı teröristleri korku sardı
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