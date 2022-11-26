İthal teröristleri de gömüyoruz! Türkiye'nin PKK'ya yönelik kara operasyonu öncesi yabancı teröristleri korku sardı

ABD VE RUSYA TARAFINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

Türkiye'nin teröre karşı kararlı tutumu saha operasyonları ile sürerken sıcak bölgede konuşlu Rus ve ABD güçleri de var olan bütün askeri pozisyonlarını revize etti. Türk operasyonları sebebiyle ABD güçlerinin, Rimeylan, Tel Semen, Derik, Koniko, Şeddadi, el-Hayr, el-Omar gibi alanlarda bütün devriye faaliyetlerini durduğu gözlenirken Rusya ordusu da Tel Rifat, Ayn İsa, Ayn el-Arab ve Tel Temir aksında birçok askeri noktayı boşalttı.

Türkiye gazetesinin haberine göre Türkiye, sahada faaliyet yürüten rejim, ABD ve Rus unsurlara, ilan edilen askerî tehlike bölgelerini genel olarak bildiriyor. Bombardıman noktaları ise paylaşılmıyor. Operasyondan kısa süre öncesine dek Rus ve ABD güçlerinin PKK ile birlikte kullandığı beş üs vuruldu. Bu bölgelerde herhangi bir Rus ya da ABD askeri varlığının bulunmadığı, her iki ülke askerlerinin benzer durumda 15'ten fazla noktadan çekildiği gelen bilgiler arasında. Terör örgütün PKK'nın sözde ajansları; rejim, ABD ve Rus ordusu tarafından boşaltılan üsleri propaganda aracı olarak yoğun bir biçimde kullanıyor.

ÖRGÜTTEN "SİVİL KIYAFET GİYİN, İNTERNET VE ANDROİD CEP TELEFONU KULLANMAYAIN" TALİMATI

Terör örgütüne sekiz yıldır Irak'tan yapılan yardımların ana güzergâhı Semelka-Fişhabur Kapısı, Türk uçakları ve SİHA'larının bombardıman hedefleri arasında. Sınır kapısının başlangıç noktası Şirik'ten Şeddadi'ye uzanan koridorda iHA-SİHA devriyelerinin artması ve uçaklardan fırlatılan füzeler sebebiyle terör örgütüne yönelik sevkiyat tamamen durdu. Koalisyon güçleri karşılaştıkları durum yüzünden nakil hattı olarak el-Velid aksını devreye soktu. PKK teröristleri ise Irak bağlantısını Malikiye hattından ambulans ve sivil görünümlü araçlarla sağlamaya çalışıyor. Örgüt bütün işgal alanlarında teröristlere "Sivil kıyafet giyin" talimatı ile birlikte internet ve Android cep telefonu kullanımını yasakladı.