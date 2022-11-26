Terör örgütü PKK/YPG Tel Rıfat'ı tünellerle sardı! Azez'deki Tel Rıfat sakinleri kara harekatını bekliyor

OPERASYONA TAM DESTEK

Operasyona sonsuz destek vereceklerini ifade eden Tel Rıfatlı Abdulhelim Maryamini, "PKK/YPG terör örgütü yaşadığımız şehri 6 yıl önce işgal etti. İlk önce Urfa'ya gittik. 4 yıl önce Suriye'ye geri döndük. Sınırın hemen yanı başında bu zeytin ağaçlarının altında kendimize bir çadır kurduk. 3 ay önce tatlı dükkanı açtım. İki küçük çocuğum var. Temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Tel Rıfat'ta çok güzel bir evimiz vardı. Tel Rıfat'ı, evimizi çok özlüyorum. Eski güzel günlere geri dönmek istiyorum" dedi.