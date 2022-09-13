Necip Hablemitoğlu suikastının 1 numarası Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı!

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmadan önce Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğu ancak bunun iade sürecini etkilemesinin beklenmediği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Göktaş, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmadan önce Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu.
Geçen hafta Türkiye'ye iadesiyle ilgili davası görülen Göktaş'ın bu talebinin Bulgar makamlarınca kabul edilmemesi bekleniyor.
Bulgaristan'da cezaevinde tutulan Göktaş'ın, Türkiye'ye iadesine yönelik karar verileceği tahmin ediliyor. Göktaş'ın, bu karara, avukatı aracılığıyla bir üst mahkemede itiraz edebileceği ancak bunun süreci etkilemeyeceği öngörülüyor.
MUSTAFA LEVENT GÖKTAŞ'IN BULGARİSTAN'A SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI! | VİDEO İZLE
NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
Konuyla ilgili canlı yayınında son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, "40 gün boyunca tutukla kalacak. Bu ülkeye sığınma talebinin kabul edilmeyeceği biliniyor. Sebebi bu ülkede Avrupa mevzuatının yerel mevzuatın üzerinde bulunuyor. En geç 1.5 ay içerisinde Türkiye'ye iade edilebilir. İlk önce yakalandı ancak daha sonra serbest bırakıldı ancak Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığında tekrar yakalandı." dedi.
FETÖ'CÜLER İADE EDİLMİŞTİ
Bulgar makamlarının daha önce de teröristleri iade etiğine dikkat çeken Dükkancı, "Bulgar makamları daha önce başta FETÖ'nün kasası olarak bilinen Abdullah Büyük olmak üzere tam 70'den fazla kişiyi iade etmişti." ifadelerini kullandı.