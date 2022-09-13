Necip Hablemitoğlu suikastının 1 numarası Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı!

ÖNCE NATO'CU SONRA FETÖ'CÜ

Öte yandan konuyu 6 Eylül'de köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bugüne kadar Abdi İpekçi'den Uğur Mumcu'ya onlarca suikastın tetikçilerine ulaşılsa da "emir veren"lerine ulaşılamadı. Kafamızda yakalanmayan "hayali" bir ABD Gladyosu vardı. Oysa asıl uygulayıcılar içeridekilerdi. Onlar içimizden birileriydi ve ABD adına cinayet işliyor, suikast yapıyor veya toplumu birbirine düşüren işlere imza atıyordu. İçlerinde tescilli ajanlar da olabilir ama çoğu bunu Türkiye'nin "yararına" yaptığını sanıyordu. Önce NATO'cuydular, sonra FETÖ'cü olarak çıktılar karşımıza. 15 Temmuz'da el ele verip "Yurtta Sulh Konseyi" kurdular." dedi.

İşte Övür'ün 6 Eylül'deki yazısı;

LEVENT GÖKTAŞ VE BOZKIR'IN SARSICI İTİRAFLARI

Yazar Necip Hablemitoğlu suikastını organize ettiği iddia edilen Özel Kuvvetler'in eski MAK Komutanı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı.

İşin yakalanma kısmıyla ilgili soru işaretleri olması şaşırtıcı değil. İşin içinde çok daha şaşırtıcı şeyler var. En başta da sözü edilen isimler ve kurumları. Bildiğim kadarıyla Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi ve şimdiki adıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı tarihinde ilk kez bu düzeyde bir subay grubu suikastla suçlanıyor ve tutuklanıyor...

Bundan daha şaşırtıcı ne olabilir?