CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu provoke etti öğretmenler oyuna gelmedi: 422 bin öğretmen uzman oldu

Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girer girmez öğretmenleri kışkırtmaya başlamış, sınava girmemeleri için boykot çağrıları yaparak kanunun getirdiği haklardan faydalanmalarına engel olmak istemişti.
Toplam 516 bin 974 öğretmen, uzman öğretmen olmaya hak kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin 67 uzman öğretmenin 66 bin 422'si sınavda başarılı olarak başöğretmen unvanı kazandı.