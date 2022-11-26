Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangında ölenler için taziyelerini ileten Dışişleri Bakanlığı, Çin'den makamlarından ayrıca izahat istedi

URUMÇİ KENTİNDE KARANTİNADAKİ APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Devlet medyasındaki haberlere göre, dün, merkez ilçe Tianşan'da bir apartman kompleksinde saat 18.00'de yangın çıktı.



Apartmanın 15. katında başlayan yangın 17'inci, dumanlar ise 21'inci kata kadar ulaştı. Dumandan etkilenen 10 kişi hayatını kaybetti.







İtfaiye ekipleri ancak 3 saatte yangını söndürebildi.



Sosyal medyada, binanın Kovid-19 salgını nedeniyle karantina altında olmasından ötürü apartman sakinlerinin içeride mahsur kaldığı paylaşımında bulunulurken, tedbirler nedeniyle itfaiyenin de bölgeye geç ulaşmasına tepki gösterildi.



Yetkililer, bölgenin "düşük riskli" kontrol bölgesi olduğunu, dolayısıyla apartmanda yaşayanların dışarı çıkabileceğini ileri sürerken, salgın kontrolüne ilişkin veri tabanlarında ilçenin hala "yüksek riskli" olarak nitelendiği görüldü.