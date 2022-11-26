Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangında ölenler için taziyelerini ileten Dışişleri Bakanlığı, Çin'den makamlarından ayrıca izahat istedi

Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi kentinde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan apartmanda çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.
TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE
Bu elim olay sonrası Dışişleri Bakanlığı, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasını yaptı.
ÇİN'DEN İZAHAT İSTENDİ
Türkiye, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde çıkan yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi.