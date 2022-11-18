Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye 'Kılıçdaroğlu' salvosu: İstanbul ve Ankara'yı Akşener'in projesi kazandı... Sınırları zorlayanlar var!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de kabul görmüyor.

Son olarak İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıkça söylemeri iki parti arasında gerilimi iyice tırmandırdı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç arasında tansiyon yükseldi.

"KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ"

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağını belirtti. Çirkin aynı zamanda, "Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çirkin'in ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" sözleri ipi kopardı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu,katıldığı bir programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?' sorusuna "Endişemiz var, evet." yanıtını verdi.

Daha sonra CHP kanadından sert bir yanıt geldi.