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    • 18.11.2022 12:07
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    • 18.11.2022 12:26
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    Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye 'Kılıçdaroğlu' salvosu: İstanbul ve Ankara'yı Akşener'in projesi kazandı... Sınırları zorlayanlar var!

    CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgası devam ediyor... İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç, Ağıralioğlu'na sert sözlerle yüklenerek "Kraldan çok kralcı" yanıtını vermişti. Karşılıklı açıklamalar sonrası Yavuz Ağıralioğlu'ndan bir açıklama daha geldi. İYİ Partili CHP'ye göndermede bulunarak muhalefetin 20 yıldır iktidarı yenemediğine dikkat çekti. CHP'ye salvolarını sürdüren Ağralioğlu, "20 yıl sonra İstanbul ve Ankara kazanıldı. Meral Akşener'in projesidir. Hakkaniyet gözardı edildiği zaman bunu vurgulamak lazım." dedi. İsim vermeden Altay ve Özkoç'u hedef alan Ağıralioğlu'na sınırları zorluyorlar göndermesi yaptı.

    takvim.com.tr
    CHP’ye ’ağır’ konuştu’

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de kabul görmüyor.

    Son olarak İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıkça söylemeri iki parti arasında gerilimi iyice tırmandırdı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç arasında tansiyon yükseldi.

    "KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ"
    Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağını belirtti. Çirkin aynı zamanda, "Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" ifadelerini kullandı.

    CHP - İYİ Parti hattında kaos büyüdü! Peş peşe salvolar

    Çirkin'in ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" sözleri ipi kopardı.

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu,katıldığı bir programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?' sorusuna "Endişemiz var, evet." yanıtını verdi.

    Daha sonra CHP kanadından sert bir yanıt geldi.



    "KRALDAN ÇOK KRALCI..."
    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamada Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı.

    Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem." ifadelerini kullandı.

    Engin Altay'ın bu sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi.

    "KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ"
    Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz" cevabını verdi.



    Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.

    BİR AÇIKLAMA DA ÖZKOÇ'TAN
    Özkoç da topa girdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Bizim boğazımızda tam 9 tane boğum var. Biz o 9 boğuma dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz. genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir." ifadeleriyle Ağıralioğlu'na mesaj gönderdi.

    AĞIRALİOĞLU YENİDEN BOMBALADI: SINIRLARI ZORLAYANLAR VAR
    Yavuz Ağıralioğlu CHP'ye yakın Fox TV yayınında CHP'li isimlere apır bir yanıt vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından neden endişe duyulduğunu anlattı.

    Önce iktidarı 'Kutuplaştırma' siyasetiyle suçlayan Ağıralioğlu hükümetin 20 yıldır seçim kazandığını muhalefetin varlık gösteremediğini belirerek CHP'ye göndermede bulundu.

        "İSTANBUL VE ANKARA AKŞENER'İN PROJESİ KAZANDI"
        Ağıralioğlu, "İYİ Parti siyasal denkleme dahil olduktan sonra Türk siyasi muhalefetinin alabildiği nefesi ve kazanabildiği imkanı biz yönettik. İstanbul ve Ankara Meral Akener'in projesidir. Biz tüm bölgelerde kendi adayımızı çıkarabilirdik. Meral hanım kıymetli bir iş yaptı." ifadelerini kullandı.

        "Biz kendine borçlandırmayı seven bir siyasi üsluba sahip değiliz." diyerek CHP'nin 'vekil takası sonrası İYİ Parti bize borçlu' söylemlerine göndermede bulunan Ağıralioğlu "Kimseyi boçlandırmaya çalışmıyorum ama hakkaniyet gözardı edilince bunu vurgulamalıyım. Bu proje Meral Akşener'in projesi... Daha sonra Kılıçdaroğlu destek oldu hakkına halel getirmeyelim ama proje Akşener'in projesi" dedi.

        "Sınırları zorlayanlar var!"

        "ORTALAMA ZEKASI OLAN ANLAR"
        Ağıralioğlu her taraftan oy alabilecek siyasi portrerlerle seçimi kazandıklarını belirterek "Tane tane anlatıyorum. Ortalama zekası ve vicdanı olan herkesin anlayabileceği bir şey söylüyorum diyorum ki; Ortalama Türk seçmeninin bu kamplaşma bu eski zamandan kalma acılarla siyasi davranışlarını belli yerlere konsolide etme alanlarını... Her kesimi duyabilen anlayabilen endişe ve kaygılarını giderebilen siyasi koordinatlarla giderebilriz. İstanbul ve Ankara'da yaptık." dedi.

        Adaylık meselesine ilişkin "İsim zikretmiyorum, 'Ekrem' demiyorum 'Mansur' demiyorum. Son tahlilde genel başkanlar karar verecektir" dedi.

        "KEMAL BEY ADAY DA BİZ Mİ BİLMİYORUZ"
        Bu söylenenlerin şahıs kavgasına dönmesin diye söylenen bir şey olduğunu iddia eden Ağıralioğlu, "Kemal bey aday da biz mi bilmiyoruz adaylığını açıkladı da bizim mi haberimiz yok" CHP'den bazı arkadaşların mevzuyu böyleymiş gibi davranmasına hayret ediyorum. 'AK Parti'yi farklı seslere müsamaha göstermiyorlar' diye eleştirenler sonra utanmadan... " ifadelerini kullandı. Sahada hesap sorulan partinin İYİ Parti olduğunu söyledi.

        Fotoğraf: Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Altay

        "CHP'DEKİ SINIRLARI ZORLAYAN ARKADAŞLARA SÖYLÜYORUM"
        Daha sonra sunucu İlker Karagöz'ün "Utanmadan dediğiniz?" sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu isim vermeden Altay ve Özkoç'u işaret ederek, "CHP'yi kollayacağım derken tahammülsüzlük örneği gösteren arkadaşları kast ediyorum. İYİ Parti'ye siyasi adap nezaket imasında hatta imayı da geçip sınırları zorlayan arkadaşlara söylüyorum" ifadelerini kullandı.

        "SEÇMENDE KAZANAMAYIZ ENDİŞESİ VAR"
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili nasıl bir endişe var? sorusuna ise Ağıralioğlu, "Seçmende kazanamayız endişesi var" yanıtını verdi.

        AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU TOPA GİRECEK Mİ?
        İki parti arasında tansiyonun yükselmesi sonrası gözler Akşener ve Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İki genel başkanın meseleye nasıl yaklaşacakları ve CHP'den bu ağız sözlere nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.

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