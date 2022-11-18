Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye 'Kılıçdaroğlu' salvosu: İstanbul ve Ankara'yı Akşener'in projesi kazandı... Sınırları zorlayanlar var!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de kabul görmüyor.
Son olarak İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıkça söylemeri iki parti arasında gerilimi iyice tırmandırdı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç arasında tansiyon yükseldi.
"KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ"
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağını belirtti. Çirkin aynı zamanda, "Meral Akşener aday olsun diye bastırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Çirkin'in ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" sözleri ipi kopardı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu,katıldığı bir programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?' sorusuna "Endişemiz var, evet." yanıtını verdi.
Daha sonra CHP kanadından sert bir yanıt geldi.
"KRALDAN ÇOK KRALCI..."
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamada Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı.
Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem." ifadelerini kullandı.
Engin Altay'ın bu sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt gecikmedi.
"KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ"
Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz" cevabını verdi.
Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." dedi.
BİR AÇIKLAMA DA ÖZKOÇ'TAN
Özkoç da topa girdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Bizim boğazımızda tam 9 tane boğum var. Biz o 9 boğuma dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz. genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir." ifadeleriyle Ağıralioğlu'na mesaj gönderdi.
AĞIRALİOĞLU YENİDEN BOMBALADI: SINIRLARI ZORLAYANLAR VAR
Yavuz Ağıralioğlu CHP'ye yakın Fox TV yayınında CHP'li isimlere apır bir yanıt vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından neden endişe duyulduğunu anlattı.
Önce iktidarı 'Kutuplaştırma' siyasetiyle suçlayan Ağıralioğlu hükümetin 20 yıldır seçim kazandığını muhalefetin varlık gösteremediğini belirerek CHP'ye göndermede bulundu.