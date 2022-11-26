Düzce'deki deprem sonrası incelemelerin sürdüğünü belirten Bakan Soylu, deprem dedikodusu yayanlara tepki gösterdi: Şarlatanlık! Adli işlem başlatılacak

Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde saat 04.08'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen İşçileri Bakanı Süleyman Soylu, 92 saattir kent genelinde incelemelerini sürdürüyor. Özellikle vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, depremin vatandaşlar üzerindeki etkileri ile yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Depremin 4'üncü günü sonunda Düzce Valiliği'nde yapılan değerlendirme ve koordinasyon toplantısının ardından basın açıklaması yapan Bakan Soylu, hem yapılan çalışmalar hem de deprem olacağı yönündeki söylentiler hakkında bilgi verdi.
"DÜZCE TRAVMALARINI ATLATAMAMIŞ"
Bakan Soylu, vatandaşlarla yaptığı görüşmelerde Düzcelilerin 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin travmalarını atlatamadığını gözlemlediğini söyledi. Soylu, "Bugün, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin 92'nci saati. Bu zaman diliminden itibaren devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, Düzceli vatandaşlarımızla birlikte, Düzce'deki kurum ve kuruluşlarla birlikte yaşanan bu depremden sonraki hem karşı karşıya kaldığımız durumun rehabilitasyonu, özellikle depremin yol açtığı zararların tespiti ve bu konuda atılacak adımların değerlendirilmesi üzerine Düzce'deyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile takip ettiğimiz çalışmalarda hem Çevre ve Şehircilik Bakanı arkadaşımız Murat Kurum, bugün burada bulunan Milli Eğitim Bakanımız, diğer bakanlarımız, kurumların genel müdürleri, müdürleri ve yöneticileri ile özellikle Düzce valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz hep birlikte el birliği ile karşı karşıya kaldığımız süreci yönetmeye çalışıyoruz. Düzce'de farklı bir durum söz konusu. Biz birçok afet görüyoruz. Deprem, sel, yangın. Her doğal afetin kendine has bir yapısı var. Bunu burada söylemem gerekir. Düzce'de 17 Ağustos depreminden sonra 12 Kasım depreminin travması geçmiş değil. Benim 4 gündür gördüğüm tablo bu. Yani 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra yeni deprem olacak mı endişesi Düzce'de var. Ben buraya geldiğimde böyle bir endişe ile karşılaşacağımı düşünüyor değildim. Ama Düzceli hemşerilerimle karşılaştığımda bunun yüksek bir duygu olduğunu anladım." dedi.
"KORKU SALMAYA ÇALIŞMAK AHLAKSIZLIKTIR"
Bakan Soylu, 17 Ağustos ve 12 Kasım travmaları üzerinden Düzcelilere korku salmaya çalışan kişilerin deprem olacak söylentisi yaydığını belirterek, "Bu duyguyu istismar edenler var. 28 Kasım'da deprem olacağını, 2 Aralık tarihinde deprem olacağını bunun yetkililer tarafından ifade edildiğini ortaya koyanlar var. Bu geçmiş travmanın etkisini istismar edenler var. Elbette ki özet olarak söyleyeyim. Hiçbir yetkili 28 Kasım ya da 2 Aralık'ta deprem olacak sözünü paylaşmaz. İnsanları ürkütmenin anlamı yok. Bu dayanaksız ve mesnetsiz bir dedikodudur. Bu söz, söylenebilecek bir söz değildir. Düzce'de geçmiş depremlerin üzerinden Düzcelileri üzmeye ve korkutmaya gerek yok. Bunu yaşadığım için özellikle gittiğim birçok yerde dinlediğim için söylemek istedim. Bunun tamamı yalan, dezenformasyon ve korkutmaya yönelik bir ahlaksızlıktır." ifadelerini kullandı.