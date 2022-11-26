Düzce'deki deprem sonrası incelemelerin sürdüğünü belirten Bakan Soylu, deprem dedikodusu yayanlara tepki gösterdi: Şarlatanlık! Adli işlem başlatılacak





"AZ HASARLI BİNALARDA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OTURULABİLİR"

Vatandaşların evlerine girmek istemediğini ancak yapılan tespit çalışmalarında az hasarlı olan binalarda vatandaşların gönül rahatlığı ile oturabileceğine kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Çok doğal olarak vatandaşlarımız özellikle çocuklar ve yaşlılar evlerine girmekten ürküyorlar. Çocuklar ürktüğü için anneler de çocukları ya da yaşlıları ile oluyorlar. Bu korkuyu üzerimizden atamamız lazım. Bunun için hızlı hareket ediyoruz. Gerek hasar tespitleri olsun gerek zarar tespitleri olsun bugüne kadar gördüğüm en hızlı davranışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çok kıymetli bakan yardımcıları, genel müdürleri var. Onlarda teknik olarak ciddi bir davranış içindeler. Hasar tespitleri konusunda şu ana kadar toplam 23 bin 916 bina tarandı. 66 bin 726 bağımsız bölüm, 56 bin 266 konut, bağımsız bölüm derken buralarda depolar da, ahırlar da var. Bunlar tarandı. 4 bin 990 ticarethane tarandı. Acil yıkık 25, ağır hasarlı 263 bina, orta hasarlı yok. Bağımsız bölüm olarak 43 acil yıkık, toplamda 478 ağır hasarlı ve acil yıkık bağımsız bölüm var. Bunlar yıkılacaklar. Bu binalara girmek mümkün değil. Buralarda eşyaları almaları gerekenleri aldırıyoruz. Konut olarak 369 konut acil yıkık ve ağır hasarlı. Orta hasarlı yok. Yani ağır hasarlı ve acil yıkık binalar yıkılacak. Biz bunlara yaklaştırmıyoruz. Bugünden itibaren yıkmaya başladık. Az hasarlı 2 bin 548 bina var Toplamda 9 bin 446 kontu var. Şu ana kadar 56 bin 266 taramada. Az hasarlı derken de aydınlatmam gerekir. Az hasarlı yapısal bir sorun değildir. Az hasarlı boya, sıva çatlağı, kırık dökük gibi binanın kendi yapısal sürecinde olmayan ve onu depreme dayanıksız hale getirecek bir sorun değildir. Doğal olarak bu 51 bin 925 bağımsız bölüm var. 44 bin 71'de hasarsız konut var. Hasarsız 44 bin 71 daireye oturabilirler. Biz ağır hasarlılara sokmuyoruz. Orta hasarlı olsa da sokmuyoruz. Orta hasarlı yok zaten. Orta hasar güçlendirilmesi gereken bina var demektir. Düzce'de ya az hasarlı ya orta hasarlı var. Az hasarlı yapısal sorun değil. Dün ve bugün ciddi çadır talebi geldi. Bunu karşılamaya çalışıyoruz. Bununda kaygılardan, deprem olacak mı kaygısından kaynaklandığını düşünüyoruz. Hemşerilerimiz hasarsız binalarda oturabilirler. Az hasarlı binalar yapısal sorunlar olmayan binalardır. Ağır hasarlı binalara zaten vatandaşlarımızı sokmuyoruz."