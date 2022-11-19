CHP'de 'ayrılık rüzgarı' büyüyor! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bir büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye katılmak istiyor

Altılı masada adaylık krizi büyüyor. Adaylık için partisi ve masanın 7. ortağı HDP dışından destek bulamayan Kılıçdaroğlu çıkmazda. Ortağını bir tülrü ikna edemeyen Kılıçdaroğlu, İP'den gelen açık itirazlar karşısında çaresiz kalmış durumda. Ortak adaylık için umutları tükenen Kılıçdaroğlu için parti içinden de kötü haberler geliyor.
İTTİFAKIN ADAYI MEÇHUL
Parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak konusu olurken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna halen yanıt bulunamadı.
Cumhur İttifakı adaylarını aylar öncesinden açıklamışken, Millet İttifakı seçim sürecinin başlamasıyla birlikte adayın açıklanacağı belirtti.
İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÇIKIYOR
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için istekli olduğu bilinirken, 6'lı masa ortaklarından İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.
"KAZANAMAMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"
İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100 ekranlarında katıldığı programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduklarını söyledi.