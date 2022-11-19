CHP'de 'ayrılık rüzgarı' büyüyor! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bir büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye katılmak istiyor

Altılı masada adaylık krizi büyüyor. Adaylık için partisi ve masanın 7. ortağı HDP dışından destek bulamayan Kılıçdaroğlu çıkmazda. Ortağını bir tülrü ikna edemeyen Kılıçdaroğlu, İP'den gelen açık itirazlar karşısında çaresiz kalmış durumda. Ortak adaylık için umutları tükenen Kılıçdaroğlu için parti içinden de kötü haberler geliyor.

İTTİFAKIN ADAYI MEÇHUL

Parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak konusu olurken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna halen yanıt bulunamadı.