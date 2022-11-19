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    • Güncel
    • 19.11.2022 23:20
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    • 19.11.2022 23:35
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    CHP'de 'ayrılık rüzgarı' büyüyor! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bir büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye katılmak istiyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti cephesi açıktan itirazlarını dile getirmeye başladı. İP Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair endişelerimiz var" diyerek muhtemel adaylık için önceden kapıları kapattı. Açıklamaları A Haber'de değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İYİ Parti cephesinde olduğu gibi CHP içinde de Kılıçdaroğlu'nun siyaset tarzına karşı itirazların yükseldiğini dile getirdi. Sayan, Mehmet Ali Çelebi ve Aslı Baykal'ın ayrılmasının ardından sırada yeni isimler olduğunu belirterek, CHP'li bir büyükşehir belediye başkanının AK Parti'ye geçmek için girişimde bulunduğunu söyledi.

    CHP’de ’ayrılık rüzgarı’ büyüyor!

    Altılı masada adaylık krizi büyüyor. Adaylık için partisi ve masanın 7. ortağı HDP dışından destek bulamayan Kılıçdaroğlu çıkmazda. Ortağını bir tülrü ikna edemeyen Kılıçdaroğlu, İP'den gelen açık itirazlar karşısında çaresiz kalmış durumda. Ortak adaylık için umutları tükenen Kılıçdaroğlu için parti içinden de kötü haberler geliyor.

    İTTİFAKIN ADAYI MEÇHUL
    Parti ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak konusu olurken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna halen yanıt bulunamadı.

    Cumhur İttifakı adaylarını aylar öncesinden açıklamışken, Millet İttifakı seçim sürecinin başlamasıyla birlikte adayın açıklanacağı belirtti.

    İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÇIKIYOR
    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için istekli olduğu bilinirken, 6'lı masa ortaklarından İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.

    "KAZANAMAMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"
    İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100 ekranlarında katıldığı programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduklarını söyledi.

        "SAĞ SEÇMEN CAMİDE BİLE SAFIN SOLUNA DURMAZ"
        "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz."         diyen Yavuz Ağıralioğlu, "Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullandı.

        "MANSUR BEY ÖNDE GÖRÜLÜYOR"
        Anketlerde Mansur Yavaş'ın adının ön plana çıktığını söyleyen Ağıralioğlu, "CHP'nin Genel Başkanı adaylık iradesi taşıyor. Biz bu iradeye nezaketsizlik yapamayız. Belediye başkanlarından anketlerde önde çıkanlar var. Mansur Bey önde görülüyor. Türkiye'de manipülatif olmayan anketlerde tüm sonuçlar aynıdır. Mansur Bey, daha avantajlı ve önde görülüyor." dedi.

        PARTİ İÇİNDE DE KAZAN KAYNIYOR
        Ortağından istediği desteği bulamayan Kılıçdaroğlu için parti içinde de çanlar çalıyor. Yerli ve milli duruşa sahip isimler partiyi tek tek terk ediyor. FETÖ ve PKK'ya itirazdan kaçınan ve adaylık için terörün sözcüsü HDP'nin desteğini arayan Kılıçdaroğlu'na sesini çıkaran isimler kendilerine yol çiziyor.

        İSTİFLAR PEŞ PEŞE GELİYOR
        Milletvekili Mehmet Ali Çelebi zehir zemberek açıklamaların ardından CHP'den ayrılmış ve ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı grup toplantısında AK Parti'ye katılmıştı.

            Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da partiden istifa etmişti. Baykal, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor." dedi.

            SAYAN'DAN ÖNEMLİ İDDİA
            A Haber'de 'Satır Arası' programına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağıralioğlu'nun açıklamaları ve CHP'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sayan, AK Parti'ye geçişlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

            Sayan, "Bundan 2-3 ay CHP'li bir büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye gelerek ben artık partiden ayrılmak istiyorum dedi. Halen görevde olan bir belediye başkanı." ifadelerini kullandı.
                CHP’de ’ayrılık rüzgarı’ büyüyor!
                Haberler Güncel CHP'de 'ayrılık rüzgarı' büyüyor! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bir büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye katılmak istiyor
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