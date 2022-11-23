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    • 23.11.2022 12:13
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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısından önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısından önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    Depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Çok sayıda hasar olsa da hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık.

    Detaylar gelecek...

    "TANKIMIZLA ASKERİMİZLE KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"
    Başkan Erdoğan dün Artvin Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Pençe-Kılıç hava harekatına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

    Harekatın uçak, top atışı ve SİHA'larla sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, kara harekatı mesajı vererek, "En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
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