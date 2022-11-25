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    • 25.11.2022 14:30
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    • 25.11.2022 14:36
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    Suriyelilerden Türkiye'nin PKK'ya yapacağı operasyona tam destek: Tek umudumuz bu operasyon

    Türkiye terörü kaynağında kurutmak için yeni bir harekata hazırlanıyor. Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan 3 bölgeyi işaret ederek, "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." kara harekatının sinyalini verdi. Yaşanan gelişmeler sonrası Azez'de yaşayan halk, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat'a operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PKK/YPG'den temizlemesini istiyor. Yapılan destek gösterisinde konuşan Suriyeliler, "Azez'deki çadır kamplarda yüzbinlerce Tel Rıfatlı çok zor durumda yaşıyor. Hepimiz evlerimize dönmek istiyoruz. Tek umdumuduz Türkiye'nin bölgeye düzenleyeceği opersyon" ifadeleriyle Türkiye'ye destek verdi.

    Umudumuz Türkiye

    Türkiye terör örgütü PKK'yı kaynağında kurutmak için yeni bir harekata hazırlanıyor.

    Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan 3 bölgeyi işaret etti ve kara harekatının sinyalini verdi.

    "KARADAN DA TEPELERİNE BİNECEĞİZ"
    AK Parti TBMM Grup toplantısında konuşan ve Türkiye topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarının tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılıklarının her zamankinden bugün daha güçlü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz." dedi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin tehditleri sınırların ötesinde karşılama ve yok etme stratejisini hayata geçirmek için gereken faaliyetleri yürüttüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden kesinlikle rahatsızlık duymasınlar, tam tersine bizim attığımız bu adımlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır. Sınırları içindeki diğer devletlerin varlığından, envaiçeşit terör örgütünün faaliyetinden rahatsız olmayanların Türkiye'ye karşı farklı tavır sergilemeleri, kendi halklarıyla yönetimlerinin bağlarını zayıflatmaktan öte anlam taşımaz. Bizim tek derdimiz kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğini inşa etmektir."

    SURİYELİLERDEN TAM DESTEK
    Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de daha önce 4 başarılı kara harekatına imza atan Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu ile birlikte 5. operasyona hazırlanıyor. Suriye'nin Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısında yer alan Azez ilçesinde yaşayan halk, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat'a operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PKK/YPG'den temizlemesini istiyor.

    "TERÖR ÖRGÜTÜ İSTEMİYORUZ"
    Terör örgütünün işgalindeki Tel Rıfat ilçesine komşu Azez'de cuma namazı sonrası toplanan kalabalık terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıları protesto etti.

    Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun olası kara operasyonuna destek gösterileri düzenledi. Azez'in Succu kavşağında düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 'Suriye bizimdir', 'Topraklarımızda terör örgütü istemiyoruz' sloganları attı.

        "UMUDUMUZ TÜRKİYE"
        Gösterilerde konuşan Tel Rıfatlılar evlerine dönmek istediklerini söyledi, düzenlenecek operasyonda Türkiye'ye sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti. Sabah'a konulan Hacı Süleyman, "Türkiye'nin düzenleyeceği kara operasyonuna sonuna kadar destek veriyoruz. Azez'deki çadır kamplarda yüzbinlerce Tel Rıfatlı çok zor durumda yaşıyor. Hepimiz evlerimize dönmek istiyoruz. Tek umdumuduz Türkiye'nin bölgeye düzenleyeceği opersyon" dedi .

        PKK/YPG TEL RIFAT'I SALDIRI ÜSSÜ OLARAK KULLANIYOR
        Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Menbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor.

        PKK/YPG terör örgütü Tel Rıfat ve Menbiç'i Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin, Mare, El Bab, Cerablus gibi güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyor. İlçelerden yaptığı sızma girişimleri ve saldırılarla, Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri, bölge halkının huzur ve güvenliğini tehdit ediyor.

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        Haberler Güncel Suriyelilerden Türkiye'nin PKK'ya yapacağı operasyona tam destek: Tek umudumuz bu operasyon
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