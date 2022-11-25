Suriyelilerden Türkiye'nin PKK'ya yapacağı operasyona tam destek: Tek umudumuz bu operasyon

Türkiye terör örgütü PKK'yı kaynağında kurutmak için yeni bir harekata hazırlanıyor.
Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan 3 bölgeyi işaret etti ve kara harekatının sinyalini verdi.
"KARADAN DA TEPELERİNE BİNECEĞİZ"
AK Parti TBMM Grup toplantısında konuşan ve Türkiye topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarının tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılıklarının her zamankinden bugün daha güçlü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tehditleri sınırların ötesinde karşılama ve yok etme stratejisini hayata geçirmek için gereken faaliyetleri yürüttüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden kesinlikle rahatsızlık duymasınlar, tam tersine bizim attığımız bu adımlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır. Sınırları içindeki diğer devletlerin varlığından, envaiçeşit terör örgütünün faaliyetinden rahatsız olmayanların Türkiye'ye karşı farklı tavır sergilemeleri, kendi halklarıyla yönetimlerinin bağlarını zayıflatmaktan öte anlam taşımaz. Bizim tek derdimiz kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğini inşa etmektir."
SURİYELİLERDEN TAM DESTEK
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de daha önce 4 başarılı kara harekatına imza atan Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu ile birlikte 5. operasyona hazırlanıyor. Suriye'nin Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısında yer alan Azez ilçesinde yaşayan halk, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat'a operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PKK/YPG'den temizlemesini istiyor.
"TERÖR ÖRGÜTÜ İSTEMİYORUZ"
Terör örgütünün işgalindeki Tel Rıfat ilçesine komşu Azez'de cuma namazı sonrası toplanan kalabalık terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıları protesto etti.
Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun olası kara operasyonuna destek gösterileri düzenledi. Azez'in Succu kavşağında düzenlenen gösteriye katılan insanlar, 'Suriye bizimdir', 'Topraklarımızda terör örgütü istemiyoruz' sloganları attı.