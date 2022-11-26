Son dakika: Pençe - Kilit Harekatı'nda 2 şehidimiz var! Bakan Akar'dan TSK komuta kademesi ile kritik toplantı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların derhal hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz" sözleri yer aldı.

BAKAN AKAR, KARA KUVVETLERİ HAREKAT MERKEZİ'NDE

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası açılışı sebebiyle Konya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 askerin şehit olduğu haberi üzerine hemen kentten ayrılarak Ankara'ya geçti.

Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi.