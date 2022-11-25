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    • 25.11.2022 23:52
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    • 26.11.2022 00:07
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    Beşinci kara harekatı için eller tetikte! Askeri sevkiyatı A Haber fotoğrafladı

    Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı gerçekleştirilecek beşinci kara harekatı için Türk Silahlı Kuvvetleri’nde eller tetikte. Başlaması an meselesi olan harekat için A Haber muhabirleri sınır bölgesinde adeta nöbet tutuyor. Operasyon için sıkı bir çalışma sürerken askeri sevkiyata dair görüntüleri A Haber fotoğrafladı.

    takvim.com.tr
    Askeri sevkiyat görüntülendi

    Terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik olası beşinci kara harekâtı öncesi Suriye sınır hattında eller tetikte.



    A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ terör örgütünün işgal ettiği Tel Rıfat sınırına gitti.

    TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MEVZİLERİ VURULDU
    A Haber ekibi, PKK/YPG mevzilerine yapılan cezalandırma atışlarını görüntüledi.

    Operasyon için sıkı bir çalışma sürerken askeri sevkiyata dair görüntüleri A Haber fotoğrafladı.



    "GEREĞİNDEN FAZLA BU ARAÇLARA LÜZUM OLACAK"
    Karkamış Gaziantep'teki askeri hareketliliği Memleket Meselesi'nde yorumlayan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, "Zannediyorum ki istihkam aracı olduğunu söyleyebilirim. Burada çok fazla bir şekilde lazım olacak. Gereğinden fazla bu araçlara lüzum olacak." dedi.

    ABD'NİN SURİYE'DE TERÖRE DESTEĞİ
    Diğer yandan "Türkiye'nin askeri operasyon kararlılığı ve diplomasisi ABD'yi neye zorluyor?" sorusuna yanıt veren Siyaset Bilimci Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, "Bu hesaplaşma 100 yıllık bir hesaplaşma. 100 yıllık hesaplaşma yeniden karşımıza fiili gerçekliğiyle çıktı." ifadelerine yer verdi.



    "TÜRKİYE'NİN AMACI ULUSLARARASI TEZGAHI BOZMAKTIR"
    Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ise Türkiye'nin terör örgütlüleri ile haklı mücadelesine dair, "Bizim yaptığımız mücadele uluslararası tezgahı bozma mücadelesidir" şeklide konuştu.



        Genç, "Türkiye'nin sorunu jeopolitiktir. Jeopolitik önemi vardır fakat her şeyden önce teopolitik önemi de vardır" cümlesini kurdu.



        "HER DAMLA KANIN HESABI SORULACAK"
        Başkan Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde yaptığı açıklamada, "DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü örgütün Suriye uzantısına silaha boğanlar bize ders veremez. İnsanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını soruyoruz, soracağız. Kimse bizden teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin" mesajını verdi.



        "SİVİLLERE ZARAR VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasına ilişkin, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz." cümlelerine yer verdi.

        Bakan Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        "326 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ"
        Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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        Haberler Güncel Beşinci kara harekatı için eller tetikte! Askeri sevkiyatı A Haber fotoğrafladı
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