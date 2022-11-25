Beşinci kara harekatı için eller tetikte! Askeri sevkiyatı A Haber fotoğrafladı





A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ terör örgütünün işgal ettiği Tel Rıfat sınırına gitti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MEVZİLERİ VURULDU

A Haber ekibi, PKK/YPG mevzilerine yapılan cezalandırma atışlarını görüntüledi.

Operasyon için sıkı bir çalışma sürerken askeri sevkiyata dair görüntüleri A Haber fotoğrafladı.







"GEREĞİNDEN FAZLA BU ARAÇLARA LÜZUM OLACAK"

Karkamış Gaziantep'teki askeri hareketliliği Memleket Meselesi'nde yorumlayan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, "Zannediyorum ki istihkam aracı olduğunu söyleyebilirim. Burada çok fazla bir şekilde lazım olacak. Gereğinden fazla bu araçlara lüzum olacak." dedi.

ABD'NİN SURİYE'DE TERÖRE DESTEĞİ

Diğer yandan "Türkiye'nin askeri operasyon kararlılığı ve diplomasisi ABD'yi neye zorluyor?" sorusuna yanıt veren Siyaset Bilimci Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, "Bu hesaplaşma 100 yıllık bir hesaplaşma. 100 yıllık hesaplaşma yeniden karşımıza fiili gerçekliğiyle çıktı." ifadelerine yer verdi.