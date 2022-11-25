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    • 25.11.2022 10:06
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    Pençe-Kılıç harekatında hainlere ölüm yağıyor! Bakan Akar: 326 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor. Şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

    Pençe-Kılıç harekatında 326 terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kılıç Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

    Bakan Akar'ın açıklamalarında önemli bölümler şu şekilde:
    - Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor. Şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi.
    - (TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde ABD gözlem noktasını vurduğu iddiası) Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz.

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    Haberler Güncel Pençe-Kılıç harekatında hainlere ölüm yağıyor! Bakan Akar: 326 terörist etkisiz hale getirildi
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