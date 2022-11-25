Pençe-Kılıç harekatında hainlere ölüm yağıyor! Bakan Akar: 326 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kılıç Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarında önemli bölümler şu şekilde:

- Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor. Şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi.

- (TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde ABD gözlem noktasını vurduğu iddiası) Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz.