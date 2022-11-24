Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik kara harekatına hazır





ASTANA ORTAKLARI TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN EL SIKIŞTI!

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin birliğini zayıflatmayı amaçlayan ve sınır ötesi saldırılar, sızmalar dahil olmak üzere komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını yeniledi. Toplantı sorası yayımlanan ortak bildiride Suriye'deki terör örgütleri kınandı, sözde öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

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