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    • 24.11.2022 08:24
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    • 24.11.2022 09:14
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    Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik kara harekatına hazır

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’deki terör hedeflerine yönelik harekat sinyalini vermesinin ardından bölgede teyakkuza geçildi. Bölgede bulunan Milli Suriye Ordusu askerlerinde de kara harekâtı için hazırlıklar başladı. Mehmetçik de Suriye’nin kuzeyine 5. kara harekatı için hazır.

    Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik hazır

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik kara harekâtı sinyalini vermesinin ardından bölgede hazırlıklar başladı. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile TSK tarafından çevrelenen PKK/YPG'li teröristler Pençe- Kılıç Harekatı ile köşeye sıkıştırıldı.

    TSK'DAN PKK-YPG'YE AĞIR BOMBARDIMAN! VİDEO İZLE

    Bölgede bulunan Milli Suriye Ordusu askerlerinde de kara harekâtı için hazırlıklar başladı. Bölgede son günlerde yapılan toplantılarda operasyonun detayları konuşulmaya başlandı.

    Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik hazır


    TSK ve Milli Suriye Ordusu'nun ilk hedefi güvenli bölgelere saldırıların gerçekleştiği Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el-Arab bölgesi olacak.



    Suriye'nin kuzeyinde daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtı düzenleyen TSK, Pençe Kılıç Harekâtı'nın kara bölümü başlarsa Suriye'nin kuzeyinde 5. kara harekâtını başlatmış olacak.



        TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA
        Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini vuruyor.


        ÇOK SAYIDA ASKERİ HEDEF BULUNUYOR
        Hava, kara ateş destek vasıtalarıyla onlarca hedef ateş altına alındı. Vurulan yerler arasında PKK/YPG'ye finansman sağlayan petrol rafineleri ve çok sayıda askeri hedef bulunuyor.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Biz; gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz!" denildi.

        Geçtiğimiz günlerde tatbikat yapan Suriye Milli Ordusu (SMO), olası harekâta ilişkin teyakkuz halinde. Sabah'ta yer alan habere göre, SMO, bölgede güvenlik önlemlerini de üst seviyede tutuyor.



            ASTANA ORTAKLARI TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN EL SIKIŞTI!
            Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin birliğini zayıflatmayı amaçlayan ve sınır ötesi saldırılar, sızmalar dahil olmak üzere komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını yeniledi. Toplantı sorası yayımlanan ortak bildiride Suriye'deki terör örgütleri kınandı, sözde öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik kara harekatına hazır
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