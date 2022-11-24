Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik kara harekatına hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik kara harekâtı sinyalini vermesinin ardından bölgede hazırlıklar başladı. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile TSK tarafından çevrelenen PKK/YPG'li teröristler Pençe- Kılıç Harekatı ile köşeye sıkıştırıldı.
TSK'DAN PKK-YPG'YE AĞIR BOMBARDIMAN! VİDEO İZLE
Bölgede bulunan Milli Suriye Ordusu askerlerinde de kara harekâtı için hazırlıklar başladı. Bölgede son günlerde yapılan toplantılarda operasyonun detayları konuşulmaya başlandı.
TSK ve Milli Suriye Ordusu'nun ilk hedefi güvenli bölgelere saldırıların gerçekleştiği Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el-Arab bölgesi olacak.
Suriye'nin kuzeyinde daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtı düzenleyen TSK, Pençe Kılıç Harekâtı'nın kara bölümü başlarsa Suriye'nin kuzeyinde 5. kara harekâtını başlatmış olacak.