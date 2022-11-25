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    • Güncel
    • 25.11.2022 23:19
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    • 25.11.2022 23:32
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    Çin'deki Covid-19 kabusu büyümeye devam ediyor! 'Sıfır vaka' politikası Çinlileri isyan ettirdi

    Çin’deki Covid-19 kabusu büyümeye devam ediyor. Ülkede 2 yıldır uygulanan “sıfır kovid” politikasının getirdiği sert kapanmalar ve ağır politikalar sonucunda vatandaşlar çilen çıktı. Son olarak gündeme gelen görüntülerde, evden çıkmaları yasak olan Çinliler, pencerelerden bağırmaya başlayarak isyan etti.

    Karantina kararı Çinlileri isyan ettirdi

    Çin'in Covid-19 karşı uyguladığı 'sıfır vaka' politikasının kabusu büyümeye devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde şehrin birçok ilçesinde zorunu karantinalar uygulanarak, izole bölgelerin vakaları daha fazla tetiklememesi sağlanmak istendi. Şehirde birçok site ve iş yeri kapandı. Sokaklar sessizliğe büründü.



    DERSLER İPTAL EDİLDİ
    Çin pazar günü ülke genelinde 26 bin 824 yeni vaka bildirmişti. Ülkenin başkenti Pekin, hafta sonu üç ölümü kaydederken Pekin yerel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, şehrin Haidian bölgesi yüz yüze derslerin iptal edildiği açıklamıştı.

    PENCERELERDE BAĞIRMAYA BAŞLADILAR
    Çin'de ülkenin yüzde 25'nin karantinaya alınmasıyla Çin halkı daha fazla dayanamadı. Son olarak elde edilen görüntülerde evden çıkmaları yasak olan Çinli vatandaşların, pencerelerden bağırmaya başladı görüntülendi.



    HALK KARANTİNA GÖREVLİLERİNE İSYAN ETTİ
    Söz konusu görüntülerde karantina görevlileriyle kavga eden bir kadın görüntülendi. Videonun devamında ise karantina görevlilerinin evlerin önüne 3 çeşit temel gıda ürünü bırakıp uzaklaştığı görüldü.



        ÜRETİM BANTLARI DURDU
        Kısa süre önce Zengju kentinde uygulamaya alınan bir haftalık sokağa çıkma yasağı ile büyük üretim tesislerinin yer aldığı şehirde üretim bantları durdurulmuştu. Bu durumdan etkilenen dünyaca ünlü üretici Apple yeni çıkardığı Iphone 14 model telefonun üretim ve satışında büyük sıkıntılar ile karşılaştı.



        'PEKİN'DE KARANTİNA SÖZ KONUSU'
        Çin'de yaşayan Türk vatandaşı Eray Topak konuya ilişkin hürriyet.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Karantina altında olan Haidan ilçesinde yaşayan Topak, "Ülkede Kovid-19 kaynaklı bir kargaşa olduğu bariz. Ulusal basından çok detaylı Haberler alamasak da Wechat uygulaması üzerinden bildirilen resmi talimatlar pandeminin ilk yaşandığı günleri tekrar hatırlattı." dedi.

        18 gündür evde karantinada olduğunu belirten Topak, "18 gündür resmi karantinadayım. 16 gün evvel yaşadığım sitede bir binada vaka çıktığı için mahalle izole edilmişti. Tam bitti derken 2 gün önce genel karantina ilan edildi. Hassas bir süreç, Yemek yerleri, kuaförler ve mağazalar gibi toplu temasın yoğun olduğu yerler kapandı. İnsanlar tam bitti derken, tekrar böyle bir süreçle karşı karşıya. Travmatik bir süreci tekrar deneyimlemek, stres ve kaygı yaratıyor." ifadelerine yer verdi.



        GUANZHOU'DA KAPANDI
        Piyasaları korkutan bir diğer kapanma haberi ise Guanzhou'dan geldi. Ülkenin en işlek havalimanlarından birine ev sahipliği yapan Guangzhou Baiyun bölgesinde beş günlük bir karantina kararı alındı. Baiyun 3,7 milyon kişiyi barındıran Guangzhou'nun en kalabalık bölgesi olarak biliniyor. Baiyun bölge hükümeti tarafından pazartesi günü WeChat'te yayınlanan bir açıklamaya göre, okulların kapatılması, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alınması ve bölge sakinlerinin evden çıkmaması yönünde talimatlar verildi.



            PİYASALAR TEDİRGİN
            Ülke ekonomisinin ağır kapanmalar ile aldığı zarar geçtiğimiz ihracat raporunda büyük bir düşüşle kendini göstermişti. Üretim tesisleri ve ticaret limanlarının bulunduğu bölgelerde başlayan karantinanın yatırımcıları agresif hareketlere yönlendirdi. Piyasalarda aşağı yönlü hareketler izlenirken Çin ekonomisinin kırılganlığının daha da artabileceği uzmanlar tarafından gündeme taşındı.



            'SIFIR KOVİD POLİTİKASI UYGULANMAYA DEVAM EDECEK'
            Çin Komünist Partisi'nin medya organı olan Global Times, ülkede yaşanan durumun kontrol altında olduğunu ve "sıfır kovid" politikasını kararlıkla uygulanacağını aktardı. Halkın tekrar hatırlatma dozu ile aşılamanın vakaları azaltacağının belirtildiği haberde, Pekin, Şangay, Hangzhou ve Tianjin gibi bölgelerinde zorunlu test ve aşı uygulamasının aktif edileceği bildirildi.



            CINGCOU'DA 8 İLÇEDE "KISMİ" KARANTİNA
            Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou'da vakaların yayılmasının kontrol edilememesi nedeniyle 8 ilçede vatandaşlara 5 gün boyunca erzak alışverişi ve tıbbi bakım ihtiyacı dışında evlerinden çıkmamaları bildirildi. Şehirde, dün, iPhone üreten taşeron şirket Foxconn'a ait fabrikadaki karantina koşulları ve ertelenen pirim ödemeleri nedeniyle işçiler ile sağlık görevlileri ve polis arasında arbede yaşanmıştı.



                BAŞKENTTE VAKALAR ARTIYOR
                Başkent Pekin'de de vaka sayısı, "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıkarken, tedbirler giderek sıkılaştırılıyor. Yaklaşık 22 milyon nüfuslu kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 500, göstermeyen 1139 vaka tespit edildi. Günlük vaka sayısı son 2 günde 1000'i aştı. Merkez ilçelerde çok sayıda bina ve iş merkezinin kısmi karantinaya alınması nedeniyle kent merkezi "hayalet şehir" görünümüne büründü. Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor. COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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                Haberler Güncel Çin'deki Covid-19 kabusu büyümeye devam ediyor! 'Sıfır vaka' politikası Çinlileri isyan ettirdi
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