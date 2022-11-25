Çin'deki Covid-19 kabusu büyümeye devam ediyor! 'Sıfır vaka' politikası Çinlileri isyan ettirdi

Çin'in Covid-19 karşı uyguladığı 'sıfır vaka' politikasının kabusu büyümeye devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde şehrin birçok ilçesinde zorunu karantinalar uygulanarak, izole bölgelerin vakaları daha fazla tetiklememesi sağlanmak istendi. Şehirde birçok site ve iş yeri kapandı. Sokaklar sessizliğe büründü.
DERSLER İPTAL EDİLDİ
Çin pazar günü ülke genelinde 26 bin 824 yeni vaka bildirmişti. Ülkenin başkenti Pekin, hafta sonu üç ölümü kaydederken Pekin yerel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, şehrin Haidian bölgesi yüz yüze derslerin iptal edildiği açıklamıştı.
PENCERELERDE BAĞIRMAYA BAŞLADILAR
Çin'de ülkenin yüzde 25'nin karantinaya alınmasıyla Çin halkı daha fazla dayanamadı. Son olarak elde edilen görüntülerde evden çıkmaları yasak olan Çinli vatandaşların, pencerelerden bağırmaya başladı görüntülendi.
HALK KARANTİNA GÖREVLİLERİNE İSYAN ETTİ
Söz konusu görüntülerde karantina görevlileriyle kavga eden bir kadın görüntülendi. Videonun devamında ise karantina görevlilerinin evlerin önüne 3 çeşit temel gıda ürünü bırakıp uzaklaştığı görüldü.