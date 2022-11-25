Çin'deki Covid-19 kabusu büyümeye devam ediyor! 'Sıfır vaka' politikası Çinlileri isyan ettirdi





'PEKİN'DE KARANTİNA SÖZ KONUSU'

Çin'de yaşayan Türk vatandaşı Eray Topak konuya ilişkin hürriyet.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Karantina altında olan Haidan ilçesinde yaşayan Topak, "Ülkede Kovid-19 kaynaklı bir kargaşa olduğu bariz. Ulusal basından çok detaylı Haberler alamasak da Wechat uygulaması üzerinden bildirilen resmi talimatlar pandeminin ilk yaşandığı günleri tekrar hatırlattı." dedi.

18 gündür evde karantinada olduğunu belirten Topak, "18 gündür resmi karantinadayım. 16 gün evvel yaşadığım sitede bir binada vaka çıktığı için mahalle izole edilmişti. Tam bitti derken 2 gün önce genel karantina ilan edildi. Hassas bir süreç, Yemek yerleri, kuaförler ve mağazalar gibi toplu temasın yoğun olduğu yerler kapandı. İnsanlar tam bitti derken, tekrar böyle bir süreçle karşı karşıya. Travmatik bir süreci tekrar deneyimlemek, stres ve kaygı yaratıyor." ifadelerine yer verdi.