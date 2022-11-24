Suriye Milli Ordusu göreve hazır: Eller tetikte, gözler kara harekatı için verilecek emirde

TSK, Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini hava ve kara ateş destek unsurları ile vurmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın kara harekatının sinyalini vermesinin ardından Suriye Milli Ordusu operasyon için hazırlıklarını tamamladı.

HAZIRLIKLAR TAMAM!

Suriye'nin kuzeyinde başta Haseke, Kamışlı, Tel temir ve Tel Rıfat olmak üzere birçok nokta ateş altına alındı.