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    • 24.11.2022 17:13
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    • 24.11.2022 17:29
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    Suriye Milli Ordusu göreve hazır: Eller tetikte, gözler kara harekatı için verilecek emirde

    Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısının ardından 'Pençe-Kılıç' hava harekatıyla Suriye'de ve Irak'ta PKK'ya ait mevziler imha edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, "Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Uçaklarla, toplarla ve SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıç'' açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından daha önceki 4 harekatta TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu hazırlıklarını tamamladı. SMO güçleri, sınırın ötesinde eller tetikte gelecek operasyon emrini beklemeye başladı.

    takvim.com.tr
    Suriye Milli Ordusu göreve hazır!

    TSK, Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini hava ve kara ateş destek unsurları ile vurmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın kara harekatının sinyalini vermesinin ardından Suriye Milli Ordusu operasyon için hazırlıklarını tamamladı.

    HAZIRLIKLAR TAMAM!
    Suriye'nin kuzeyinde başta Haseke, Kamışlı, Tel temir ve Tel Rıfat olmak üzere birçok nokta ateş altına alındı.

    TSK, bölgede Pençe Kılıç harekatına devam ederken Suriye Milli Ordusu'da operasyon emrini bekliyor.

    Suriye'nin kuzeyine yeni harekat için hazırlıklar sürerken, daha önceki 4 harekatta TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu'nda hazırlıklar tamamlandı.

        TERÖRDEN TEMİZLENECEK
        Tel Rıfat ve Menbiç cephe hattında Suriye Milli Ordusu askerleri gece gündüz teröristleri izlerken, harekat için Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.

        Menbic ve Tel Rıfat'ın PKK/YPG'li terör gruplarından temizlenmesi durumunda terör örgütü 6 yıl önce işgal ettiği bölgeler terörden temizlenecek.

        Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli alanlar genişleyecek.

            PKK/YPG terör örgütü Fırat'ın batısından silinmiş olacak.

            KRİTİK NOKTALAR
            Bölge için çok önemli olan Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı da güvenli bölgeye geçecek.

            Tel Rıfat'taki büyük öneme sahip Minak Hava Üssü de terör örgütünden temizlenmiş olacak.

                ÇIBAN BAŞI TEL RIFAT, MÜNBİÇ, AYN-EL ARAB
                Başkan Erdoğan, "Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz.

                Uçaklarla, toplarla ve SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıç. Bizim de kendimize göre bir oyun planımız var, milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz.

                Tel Rıfat, Münbiç, Ayn-el Arab gibi çıban başı yerlerden başlayacağız. Sınırlarımızı bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız çok güçlü." ifadelerini kullanmıştı.
                    HangiKredi
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