SON DAKİKA | Suriye'de terör mevzileri böyle vuruldu! Cezalandırma atışları A Haber'de

Türkiye, Suriye'de bulunan terör mevzilerini vurmaya devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Suriye'de Tel Rıfat kırsalında terör mevzilerine cezalandırma atışı yaptı. Bölgede bulunan A Haber ekibi, TSK'nın yaptığı cezalandırma atışlarını anbean görüntüledi.

İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in izlenimleri…

Terör mevzilerini buradan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Teröristlere ait hedefler vurulmaya devam ediyor. Tel Rıfat kırsalı Malikiye noktaları bulunuyor ve Minnak Havalimanı çevresindeki terör hedeflerini Türk Silahlı Kuvvetleri vurmaya devam ediyor. Bir atış daha yapıldı.