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    • 25.11.2022 16:06
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    • 25.11.2022 16:42
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    SON DAKİKA | Suriye'de terör mevzileri böyle vuruldu! Cezalandırma atışları A Haber'de

    Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat kırsalında terör mevzileri vuruldu. A Haber ekipleri sınır hattında cezalandırma atışlarını kaydetti.

    takvim.com.tr
    Suriye’de terör mevzileri böyle vuruldu

    Türkiye, Suriye'de bulunan terör mevzilerini vurmaya devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Suriye'de Tel Rıfat kırsalında terör mevzilerine cezalandırma atışı yaptı. Bölgede bulunan A Haber ekibi, TSK'nın yaptığı cezalandırma atışlarını anbean görüntüledi.

    Suriye'de terör mevzileri böyle vuruldu

    İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in izlenimleri…
    Terör mevzilerini buradan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Teröristlere ait hedefler vurulmaya devam ediyor. Tel Rıfat kırsalı Malikiye noktaları bulunuyor ve Minnak Havalimanı çevresindeki terör hedeflerini Türk Silahlı Kuvvetleri vurmaya devam ediyor. Bir atış daha yapıldı.

    Terör hedefleri an itibarıyla vuruluyor. Öncüpınar Sınır Kapısı ve Karkamış'a yapılan saldırıların ardından Mehmetçik cezalandırma atışlarını sürdürmeye devam ediyor. Terör hedefleri yoğun bir şekilde vuruluyor. Gece boyunca da atışlar devam etti. Şu an terör mevzilerinden dumanların yükseldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz.

    Minnak Havalimanı etrafından bulunan terör mevzileri Mehmetçik tarafından ateş altına alınmış durumda. Yoğun bir şekilde de topçu atışları ve bir yandan da obüs atışlarıyla terör hedefleri vuruluyor.

        Pençe Kılıç Harekatıyla terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe vurulmuş ardından da Başkan Erdoğan kara harekatının sinyalini vermişti. Bir yandan da teröristler Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir kayıp verdiler. Ağır bir darbe vuruldu terör örgütü PKK'ya.

        Bu sebeple de teröristler her fırsatta olduğu gibi yine sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. O saldırıların ardından cezalandırma atışlarıyla Mehmetçik terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA | Suriye'de terör mevzileri böyle vuruldu! Cezalandırma atışları A Haber'de
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