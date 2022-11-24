Düzce’de kentsel dönüşüm farkı: "Yapıların yüzde 75'i güvenli"

Düzce'de, dün sabaha karşı 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gölyaka ilçesine bağlı Sarıdere köyü merkezli olan ve 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'dan Ankara'ya çevredeki tüm illerde hissedildi.

Depremin büyüklüğü 5.9 olmasına rağmen 8 şiddetinde hissedildiği belirlendi. En büyüğü 4.3 olmak üzere 138 artçı sarsıntı meydana geldi. Düzce merkezde Sevim Çengel (63) yaşadığı panikte kalp krizi geçirerek, Çilimli ilçesine bağlı Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47) ise evden çıkarken dengesini kaybedip başını merdivene çarpınca beyin kanaması sonucu öldü. Depremde Düzce'de biri ağır 37, Zonguldak, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da toplam 93 kişi yaralandı. Düzce'de 2 gün, Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ta ise bir gün eğitime ara verildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin sınavları ertelendi.