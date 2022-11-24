Düzce’de kentsel dönüşüm farkı: "Yapıların yüzde 75'i güvenli"

Düzce'de, dün sabaha karşı 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gölyaka ilçesine bağlı Sarıdere köyü merkezli olan ve 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'dan Ankara'ya çevredeki tüm illerde hissedildi.
Depremin büyüklüğü 5.9 olmasına rağmen 8 şiddetinde hissedildiği belirlendi. En büyüğü 4.3 olmak üzere 138 artçı sarsıntı meydana geldi. Düzce merkezde Sevim Çengel (63) yaşadığı panikte kalp krizi geçirerek, Çilimli ilçesine bağlı Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47) ise evden çıkarken dengesini kaybedip başını merdivene çarpınca beyin kanaması sonucu öldü. Depremde Düzce'de biri ağır 37, Zonguldak, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da toplam 93 kişi yaralandı. Düzce'de 2 gün, Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ta ise bir gün eğitime ara verildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin sınavları ertelendi.
DÜZCE 2022
KENTSEL DÖNÜŞÜM FARKI
Deprem sonrası hasarın büyük olmaması ise kentsel dönüşümün önemini gösterdi. Düzce'de 1999'da 845 kişinin öldüğü, 4 bin 948 kişinin yaralandığı, 18 bin 784 ev ve işyerinin de hasar gördüğü yıkıcı depremen ardından binaların büyük kısmı yenilendi. Bu nedenle bu depremde sadece bazı eski binaların duvarları ve eşyalar hasar gördü. Düzce Adliyesi'nin ön cephedeki granit kaplamaları düştü.
DÜZCE 1999
YAPILARIN YÜZDE 75'İ GÜVENLİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremden etkilenen Çilimli ilçesi ile Sarıdere köyünü ziyaret etti. Kurum, "Depremle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir. Düzce, 1999 sonrasında yapılan iyileştirmeler ve kentsel dönüşüm çalışmaları, yapı stokunun yaklaşık yüzde 75'inin depreme karşı güvenli hale getirildiği bir süreçle depremi karşıladı. Yıkılan binamız yok. 321 binada hasar tespit ettik. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor" açıklaması yaptı.
Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Düzce, eğer yüzde 80'i yenilenmemiş olsaydı, çok büyük bir hasar alacaktı. Eğer bu deprem kentsel yenilenmeden önce olsaydı şimdi çok başka şeyler konuşuyor olurduk. Bu İstanbul'a ders olması gereken bir şey. İstanbul çoğu açıdan depreme hazır değil. Deprem öncesi tedbirlerde hızlı biçimde yol almak durumundayız" diye konuştu.