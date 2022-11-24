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    • 24.11.2022 11:06
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    Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütçe komisyonunda konuşuyor

    Son dakika haberi: Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastanelerde kapasitenin olabildiğince artırıldığını belirten Bakan Koca, "2023'teki yatırımlarımıza şehir hastaneleri de dahildir" dedi.

    Sağlık Bakanı Koca’dan flaş şehir hastaneleri açıklaması

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

    Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

    Komisyonda, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin bütçeleri de ele alınacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda Bakan Koca, bakanlık bünyesinde 953'ü hastane, 8 bin aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 14 bini aşkın sağlık merkezi ile vatandaşa sağlık hizmet verildiğini söyledi.

    Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

    2023'teki yatırımlarımıza şehir hastaneleri de dahildir. Hastanelerde kapasitemizi olabildiğince artırdık.

    "HIFZISIHHAYI YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"
    Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin inşası sürmektedir. Merkez faaliyete geçtikten sonra aşı ve biyoteknolojik ürün çalışmalarımız daha da hızlanacaktır. Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86'sı Hıfzıssıhha'da üretilecektir. Aşı ve Biyoteknolojik ürünleri üretmek üzere Hıfzıssıhhayı yeniden inşa ediyoruz.

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    Haberler Güncel Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütçe komisyonunda konuşuyor
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