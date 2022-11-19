CHP'de 2023 savaşları! İmamoğlu'ndan kral dairelerinde esrarengiz görüşmeler: Kılıçdaroğlu 'kaz' gelecek yerden Ekrem'i esirgedi

Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu sürüyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca, İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Bir yandan da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.
"YA BANA KATILIN YA YOLUMDAN ÇEKİLİN"
Bu durumdan rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" mesajını vererek İmamoğlu ve Yavaş'a üstü kapalı ayar vermiş, "Belediye başkanları görevine devam etmeli" ifadelerini kullanmıştı.
Genel başkanını hiçe sayan Ekrem İmamoğlu ise 2023 emelleri doğrultusunda CHP medyasını dizayn planına girişerek Halk TV üzerinden ilk hamlesini yaptı.
Yurt içi gezilerini artıran İmamoğlu, gittiği her yerde masanın en güçlü neferi olduğunu söyleyerek adaylık istediğini dile getirdi. Son zamanlarda TV'lerde programdan programa koşan CHP'li İBB Başkanı, kendi propagandasını da yapmayı ihmal etmedi.
Öte yandan adaylığının zeminini oluşturma peşinde olan Ekrem İmamoğlu'nun Florya'da 'sır küpü' bir iş adamı dostunun otelinin kral dairesinde sık sık esrarengiz görüşmeler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Söz konusu otele 'su faturası' adı altında 3-4 bin euro ödendiği de konuşulanlar arasında.
Peki, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kral dairelerinde siyasi ikballeri uğruna kimlerle neyin pazarlığını yapıyor?
KEMALCİLER - EKREMCİLER SAVAŞINDA YENİ PERDE: İLK İŞARET İSTANBUL'DAN
Bu durum tüm muammasını korurken bir süredir ateşkes ilan edilen 'Kemalciler - Ekremciler' savaşında çatışmalar yeniden baş gösterdi.
Seçimlere giderayak girilen bu son virajda siyaset kulisleri hiç olmadığı kadar hareketli ve gerilimli.
Tüm bu yaşananlarında gölgesinde KK ve Ekrem arasındaki adaylık satrancında ilk işaret İstanbul'dan geldi...