CHP'de 2023 savaşları! İmamoğlu'ndan kral dairelerinde esrarengiz görüşmeler: Kılıçdaroğlu 'kaz' gelecek yerden Ekrem'i esirgedi





İşte Övür'ün "CHP'DE KEMALCİLER - EKREMCİLER SAVAŞI YENİDEN BAŞLIYOR" başlıklı yazısından öne çıkanlar;







Sadece altılı masanın içi değil, masayı oluşturan partilerin içi de kaynayan kazan gibi... Hiçbir parti, diğer partinin genel başkanının aday olmasını istemiyor. Dışarıdan bir öneri gelirse büyük ihtimalle ona da kimden geldiğine göre farklı tepkilerin verileceği şaşırtıcı olmayacak.



Benzer bir durum partilerin içinde de yaşanıyor. Aday arayışları, güç ve liste savaşları birbirini izliyor. Mesela CHP'de düne kadar üstü örtülen, geri plana itilen "Kemalciler-Ekremciler" savaşı yeniden alevlenirken, İyi Parti'de de Akşenerciler-Koraycılar arasında siyasi gerilim giderek yükseliyor.

Bu yüzden siyaset kulisleri hiçbir zaman olmadığı kadar hareketli ve gerilimli... İlk işaret de İstanbul'dan geldi. Şu sıralarda İstanbul CHP kulislerinde ilginç bir listeden söz ediliyor. Liste deyince hemen akla cumhurbaşkanı veya milletvekili aday listesi geliyor ama değil. Belki öyle bir hedef de var ama bu bir yemek daveti listesi. Tabii yine de siyasetle ilgili ve işin içinde ilginç siyasetçiler, medya mensupları var. Listeyi daha ilginç kılansa, adı listede doğal olarak bulunması gereken bazı siyasetçilerin olmaması... Bu yüzden de liste manidar bulunuyor.



Önümüzdeki günlerde İstanbul Kadıköy'de hem de "kaçak" bölümleri olduğu iddia edilen bir restoranda yapılacak kaz partisinden söz ediyorum. Ancak bu kez işin rengi biraz değişmiş. Önce katılımcılardan birkaçının ismini verelim. İlk sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var. Onu, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem Keskin, Şerdil Dara Odabaşı, Kemal Deniz Bozkurt ve Zeynel Emre gibi yerel ve genel siyasi aktörler de yalnız bırakmıyor.