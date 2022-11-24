Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! 2022 Kasım Reel Kesim Güven Endeksi istatistikleri

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 94,1'E YÜKSELDİ

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,2 puan artarak yüzde 94,1 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,6'ya yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,9'a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21,5'e geriledi.