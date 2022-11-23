Teröristler Azez'de sivilleri katletti! Halk Türkiye'yi bekliyor: PKK'ya karşı harekat umuyoruz

HAVADAN SONRA SIRA KARADA: TEPELERİNE BİNECEĞİZ

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki hedeflerine düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısından önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'nın karadan da süreceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye sınırlarımızı bir güvenlik şeridi ile kapatmak kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. Sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da adım adım halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." ifadelerini kullandı.

KARA HAREKATI ÖNCESİ YPG/PKK'YA SON UYARI

Öte yandan Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin birliğini zayıflatmayı amaçlayan ve sınır ötesi saldırılar, sızmalar dahil olmak üzere komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını yeniledi. Toplantı sorası yayımlanan ortak bildiride Suriye'deki terör örgütleri kınandı, sözde öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, toplantıda Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na dair muhataplara bilgi verildiğini ve Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının vurgulandığını belirtti.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI

Toplantı sonunda ise ortak bildiri yayınlandı. Ortak bildiride taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteklerini, Astana sürecinin Suriye meselesinin barışçı çözümündeki öncü rolünü, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı kararlılıklarını vurguladı.