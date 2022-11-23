Teröristler Azez'de sivilleri katletti! Halk Türkiye'yi bekliyor: PKK'ya karşı harekat umuyoruz

Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK tarafından Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 vatandaşımız yaralandı.
PENÇE KILIÇLA KARŞILIK VERİLDİ
Türkiye bu alçaklığa Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir karşılık verdi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik hava harekatı icra edildi.
1 ÖĞRETMEN VE 1 ÇOCUĞU ŞEHİT ETTİLER
Harekatla birlikte köşeye sıkışan alçaklar yine sivillere saldırdı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı ve Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile Hasan Karataş isimli bir çocuk şehit oldu.
AZEZ'DE DE SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR
Teröristlerin hain saldırısı bununla da sınırlı kalmadı. Suriye'de terör örgütü PKK'nın Azez'e düzenlediği roketli saldırı sonucu yerleşim bölgesinde büyük hasar meydana geldi.
5 SİVİLİ KATLETTİLER
Suriye'de dün akşam saatlerinde terör örgütü PKK, Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesine roketli saldırı düzenledi. İlçe merkezinin hedef alındığı saldırıda 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu dükkanların ve evlerin bulunduğu yerleşim bölgesinde hasar meydana geldi.
"TÜRKİYE'NİN PKK'YA HAREKATIN BAŞLAMASINI UMUYORUM"
Saldırının gerçekleştiği bölgede yaşayan Abu Ahmad yaptığı açıklamada, roket düştüğü sırada uyuduğunu ve o an ne yapacağını bilemediğini söyledi. Kardeşinin hedef alınan bölgede yaşadığını ve panikle ona yardım etmeye gittiğini anlatan Ahmad, ölen insanları gördüğünü belirtti. Kardeşinin durumunun iyi olduğunu aktaran Ahmad, Türkiye'nin PKK'ya karşı harekata başlamasını umduğunu ifade etti.
HAVADAN SONRA SIRA KARADA: TEPELERİNE BİNECEĞİZ
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki hedeflerine düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısından önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'nın karadan da süreceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye sınırlarımızı bir güvenlik şeridi ile kapatmak kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. Sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da adım adım halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." ifadelerini kullandı.
KARA HAREKATI ÖNCESİ YPG/PKK'YA SON UYARI
Öte yandan Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin birliğini zayıflatmayı amaçlayan ve sınır ötesi saldırılar, sızmalar dahil olmak üzere komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını yeniledi. Toplantı sorası yayımlanan ortak bildiride Suriye'deki terör örgütleri kınandı, sözde öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı, toplantıda Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na dair muhataplara bilgi verildiğini ve Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının vurgulandığını belirtti.
ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI
Toplantı sonunda ise ortak bildiri yayınlandı. Ortak bildiride taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteklerini, Astana sürecinin Suriye meselesinin barışçı çözümündeki öncü rolünü, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı kararlılıklarını vurguladı.