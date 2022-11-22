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    • 22.11.2022 13:16
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    Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Almanya İçişleri Bakanı'ndan ortak basın açıklaması

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi. Soylu, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığına vurgu yaparak "İçişleri Bakanı Soylu, "Etrafımızda terör örgütü kurmak istiyorlar. Buna bizim müsademiz yok" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Etrafımızda terör devletine müsaademiz yok

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile görüştü. İki mevkidaş daha sonra basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı damga vurdu. Bakan Soylu'nun Alman İçişleri Bakanı'na tepkisi çok sert oldu.

    Soylu, "Bugün genç bir öğretmenimiz ve çocuğumuz defnediliyor. İstiklal Caddesi'nde masum insanlarımız katledildi. Onlara kimse orantılı güç uygulamadı. Polonya'ya iki bomba düştü diye dünya ayağa kalktı. Almanya veya dünyanın herhangi bir yerine terör saldırısı olduğunda ne düşünülüyorsa aynısı düşünülmeli. Etrafımızda bir terör devleti kurmak istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Sınırlarımızı korumak bizim sorumluluğumuz ve ülkemize karşı görevimizdir. " dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Almanya İçişleri Bakanı'ndan ortak basın açıklaması
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