Yunanistan'da panik havası! Başkan Erdoğan'ın Sisi ile teması sonrası harekete geçtiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi.
SİSİ İLE KATAR'DA TEMAS
Başkan Erdoğan Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de temas kurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sisi ile kurduğu temas dünyanın gündemine oturdu.
"BUNLARIN SİNYALİNİ VERDİK"
Başkan Erdoğan Katar dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada meselenin Akdeniz'e yönelik bir hamle olduğuna gönderme yaparak çarpıcı mesajlar verdi.
Erdoğan şunları söyledi;
"Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir.
"AKDENİZ'DE TAVIR İÇİNDE OLANLARA KARŞI..."
Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim."
MISIR: BAŞLANGIÇ
Temasa ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak." denildi.
YUNANİSTAN PANİK YAPTI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır tarafından yapılan açıklamalar sonrası Atina'yı panik havası sardı. Yunanistan'ın Mısır'a apar topar bir heyet göndereceğini duyurdu.