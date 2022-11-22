Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.11.2022 12:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2022 12:54
    ABONE OL

    Yunanistan'da panik havası! Başkan Erdoğan'ın Sisi ile teması sonrası harekete geçtiler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Akdeniz hamlesi Yunanistan'ı panikletti. Başkan Erdoğan'ın Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kurduğu temas Atina'yı telaşa sürükledi. Yunanistan'ın Türkiye'nin hamlesi sonrası Mısır'a apar topar bir heyet göndereceği duyuruldu.

    Atina’da panik havası!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi.

    SİSİ İLE KATAR'DA TEMAS
    Başkan Erdoğan Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de temas kurdu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sisi ile kurduğu temas dünyanın gündemine oturdu.

    "BUNLARIN SİNYALİNİ VERDİK"
    Başkan Erdoğan Katar dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada meselenin Akdeniz'e yönelik bir hamle olduğuna gönderme yaparak çarpıcı mesajlar verdi.

    Erdoğan şunları söyledi;

    "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir.

    "AKDENİZ'DE TAVIR İÇİNDE OLANLARA KARŞI..."
    Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim."

    MISIR: BAŞLANGIÇ
    Temasa ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak." denildi.

    YUNANİSTAN PANİK YAPTI!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır tarafından yapılan açıklamalar sonrası Atina'yı panik havası sardı. Yunanistan'ın Mısır'a apar topar bir heyet göndereceğini duyurdu.

        APAR TOPAR MISIR'A GİDECEKLER
        Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün üç üst düzey ismin (Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Dış İlişkiler Bakanı Miltiadis Varvitsiotis) bugün Mısır'a gideceğinden bahsetti.

        CNN Yunanistan'da Atina hükümetinin Yunan-Mısır mutabakatı yapacağından bahsetti. Mutabakat için her şeyin hazır olduğuna dikkat çeken gazete yapılacak olan Kahire ziyaretinin ayrıntılarından bahsetti.

        DENDIAS LİBYA'DA KRİZ ÇIKARMIŞTI
        Bu hamle Yunanistan'ın Türkiye'yi ilk taklit edişi değil. Nitekim geçtiğimiz aylarda Libya ile Türkiye arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına çok tepki gösteren Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz günlerde Libya'ya gitmiş ve orada kriz çıkarmıştı.

        Yunan basını Dendias'ın bu çıkışının Libya'nın Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un plansız görüşme talebi olduğunu ifade ederken, geçtiğimiz günlerde durumu değerlendiren Libya tarafı ise Yunanistan'ın Libya ile Türkiye'nin yaptığı gibi benzer bir anlaşma yapmak istediğini ve krizin bu nedenle çıktığını ifade etmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmzalar ’depreme dirençli’ Bursa için atıldı
        Haberler Güncel Yunanistan'da panik havası! Başkan Erdoğan'ın Sisi ile teması sonrası harekete geçtiler
            SON DAKİKA